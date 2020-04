Coronavirus et littérature : l’impact de la crise sanitaire sur la vente des livres

Depuis le 15 mars, toutes les librairies, lieux de ventes considérés comme non-nécessaires, sont fermées. Quelles conséquences pour l’industrie du livre ?

Alors que seuls les commerces qui vendent aussi de la presse sont autorisé à vendre des livres, le constat est sans appel : l’économie du livre s’effondre. Depuis le début du confinement, une enquête réalisée par le cabinet d’analyse GkF dévoile une perte de 31 % du chiffre d’affaire. Les points de ventes de secteur 1 (librairies et enseignes culturelles) sont les plus touchés, avec un recul pouvant dépasser les 50%. Et l’étude prévoit un chiffre d’affaire de 0 euro pour le mois d’avril.

Si, pour essayer de sauver un tout petit peu l’industrie, certaines librairies de niveau 1 mettent en place de petites initiatives, ce ne sera malheureusement pas suffisant, et elles restent les plus touchées. Si le milieu le plus touché est celui des livres de voyage/tourisme, celui des livres scolaires et parascolaires s’en sort lui mieux que les autres. Conséquence sans doute de l’obligation pour certains parents de se convertir en professeurs à domicile.

À l’heure actuelle, la plupart des ventes se font en grande surface alimentaire (GSA), qui observent tout de même un recul des chiffres, ou sur internet. Mais cette solution risque également de réduire un peu, depuis qu’Amazon a reçu l’interdiction de vendre des produits non nécessaires.

Visuel : Librairie ©all creative commons – flickr