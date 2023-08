« Frontier » de Guillaume Singelin : Dans l’espace, personne ne vous voit polluer

Magnifique bande dessinée que ce Frontier qui fait la part belle à l’exploration spatiale et au space opera.

Bien des années plus tard, la Terre n’est plus qu’une planète parmi d’autres. L’espace est devenu un vaste terrain de jeux, ou plutôt de conquête. Le cosmos étant un lieu de non-droit, la loi du plus fort l’emporte, et les sociétés privées cherchent toutes à conquérir le plus de territoires riches en gaz, pétrole et matériaux rares. C’est dans ce contexte que se croisent Ji-Soo, une ingénieure ayant travaillé sur le projet « Indy », une sonde visant à l’étude de l’histoire de l’espace et de ses origines ; Alex, un ouvrier désabusé d’Energy Solution, entreprise qui cherche à étendre son activité dans l’espace ; et Camina, une ex-mercenaire blessée cherchant à se reconvertir en ferrailleuse de l’espace.

Le Label 619 (éditions Rue de Sèvres) poursuit donc avec brio son exploration du monde de la science-fiction, après les BD remarquées de Mathieu Bablet (Shangri-La, Carbone & Silicium). Dans Frontier, Guillaume Singelin choisit de dessiner des personnages aux têtes rondes, assez enfantins, à la petite taille, qui pourtant se comportent comme des adultes, faisant apparaître un décalage entre l’immensité de l’espace et la petitesse de ses explorateurs. Le récit offre aussi une belle réflexion sur l’exploitation sans fin du monde : après avoir saccagé la Terre, le capitalisme poursuit son processus de destruction, s’attaquant aux confins de l’univers. Les déchets laissés à tout va dans l’espace constituent un parfait exemple de la capacité de l’être humain à polluer. Louons enfin la qualité des dessins de Singelin qui alternent entre machineries spatiales complexes et surchargées, créant un sentiment d’oppression, et espaces naturels où l’empreinte de l’homme se fait peu à peu sentir.

Frontier, Guillaume SINGELIN, Editions Rue de Sèvres, Label 619, 202 pages, 21,90 €

Visuel : Couverture de la BD