David Lynch dévoile un nouveau court-métrage

Mercredi 20 mai le cinéaste américain a dévoilé FIRE (POZART) un court-métrage intriguant sur sa chaîne YouTube.

Le court métrage publié sur sa chaîne YouTube « David Lynch Theater » est un film d’animation de 10 minutes. Le projet n’est pas récent puisqu’il date de 2015, mais il n’avait jamais été diffusé auparavant. Le film d’animation est écrit, dessiné et dirigé par David Lynch lui même. L’animation est faite par la japonaise Noriko Miyakawa avec qui il a déjà collaboré sur d’autre court métrage comme Idem Paris en 2013 ou plus récemment sur l’intrigant What Did Jack Do ? .

La bande son est signée par le polonais Marek Zebrowski, qui a lui aussi déjà travaillé avec le cinéaste. Les deux hommes ont travaillé notamment sur l’album Polish Night Music. Les artistes aux univers similaires étaient intéressés par l’idée de développer une musique conceptuelle fondée sur une liberté d’improvisation. En 2007, ils ont interprété cet album en live à la Fondation Cartier, à l’occasion de la rétrospective organisée sur David Lynch.

C’est dans un univers inquiétant et poétique que le trio nous embarque. Tout commence dans un théâtre vide, la caméra s’approche sur la scène déserte avant de basculer dans un monde mystique peuplé de créatures étranges. Les monstres anthropomorphes, la grêle et les images obscures teintent le court-métrage d’un esprit cauchemardesque. La musique tantôt rassurante, tantôt inquiétante (parfois simple bruitage) joue un rôle primordiale et transporte dans l’univers sombre et surréaliste de David Lynch. Le film d’animation est tout aussi fascinant que terrifiant.

visuel:© screen vidéo youtube – FIRE (POZAR)