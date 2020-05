L’agenda des vernissages du week-end de l’ascension

Ce week-end des nouvelles réouvertures, vernissages et événements numériques! En ce jour d’ascension les découvertes sont ascendantes!

Vernissages des Galeries

La Galerie Christophe Gaillard rouvre le 21 mai! Elle est heureuse de présenter la première exposition personnelle de Stéphane Couturier dans ses murs, « Monumental », occasion de faire découvrir au public plusieurs photographies inédites de séries connues dans le monde entier.

La galerie Gagosian Paris rouvre ses portes malgré le coronavirus et accueille de nouveaux les visiteurs pour découvrir les nouvelles œuvres de l’artiste américaine Sarah Sze à l’occasion d’une exposition du 23 mai au 18 juillet 2020. On profite de cette sortie gratuite pour admirer le travail de cette artiste incontournable dans l’art contemporain, avant une rétrospective à la Fondation Cartier.

L’Espace Oberkampf est heureux de vous annoncer la réouverture de sa galerie, uniquement sur RDV, dans un premier temps, puis avec une ouverture « habituelle ». Exposition personnelle de Raphael Federici : Afrofuturisme écologique, jusqu’au 30 juin.

Globe-trotteurs sonne son exposition chez la galerie le Réverbère ce vendredi 22 mai l’ exposition sera prolongée jusqu’au 18 juillet 2020! La photographie saisit et poinçonne dans l’aveuglement de la lumière, des instants de notre temps. C’est un montage sans fin, le film d’une présence au monde qui sera interrompu par le dernier cap! A consommer à Lyon!

Musées qui ouvrent

La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson a ouvert le 20 mai! Aubusson a toujours été le lieu du dialogue entre le geste et la création la plus contemporaine. Les tapisseries sont des œuvres à quatre mains, deux signatures, fruit de la collaboration étroite entre un lissier artisan d’art et un créateur, qu’il soit peintre, plasticien, designer, architecte ou décorateur. A découvrir!

La Musée Soulages, Rodez : c’est aujourd’hui qu’il rouvre ce 21 mai! Une bonne manière de retrouver tout son travail!

On apprend que les abattoirs de toulouse rouvrent le 3 juin ! Avec les œuvres de Renate, Bertlmann, Raymond Hains, Alain Jacquet, Jacqueline de Jong, Liliana Porter, Judit Reigl, Daniel Spoerri, Jacques Villeglé… une bonne opportunité de fêter les 20 ans de l’établissement.

Evénements numériques

Art paris a lieu le 25 mai en digital Art Paris est heureux d’annoncer l’évolution de son partenariat avec Artsy, qui propose une édition en ligne de la foire. Une preview exclusive sera réservée aux collectionneurs les 25 et 26 mai sur le microsite d’Art Paris afin de découvrir les artistes et les œuvres proposés par les galeries participantes, avant une ouverture au public le 27 mai. Le profil d’Art Paris sur le site d’Artsy sera enrichi tout au long de la manifestation avec des contenus inédits.

Sinon avec Galeries now vous pourrez toujours continuer à découvrir plein de nouvelles œuvres, et galeries!

De même avec Hauser & Wirth nous pouvons découvrir avec des Exposition Online. Déjà avec Arshile Gorky & Jack Whitten en ligne ce mercredi 20 mai 2020.

©Visuel, Jacques Damez Matane, 2015 Courtesy Galerie Le Réverbère