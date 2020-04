Cannes : La Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique et l’ACID annulent définitivement leur édition 2020

Alors que le Festival de Cannes, avec la sélection officielle, le marché et Un certain regard, « continue à étudier l’ensemble des éventualités permettant d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre » à la suite de l’intervention d’Emmanuel Macron ce 13 avril 2020, de concert avec lui, les sections parallèles de la Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique et l’ACID annulent définitivement leur session 2020.

Ces sections parallèles du Festival de Cannes ont publié un communiqué commun, ce 15 avril 2020: « À la suite de l’annonce du Président de la République du lundi 13 avril 2020 interdisant tout festival jusqu’à la mi-juillet, les sections parallèles du Festival de Cannes prennent acte que le report envisagé fin juin / début juillet n’est plus possible. Par conséquent, la Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique et l’ACID ont le regret d’annoncer l’annulation de leurs éditions cannoises 2020 ».

visuel (c) YH