Les Festivals classiques et lyriques du printemps et de l’été 2020 reportés

Annulations ou simples reports, alors qu’un festival de musique classique demande parfois de réserver les artistes plusieurs années en avance, voici la liste des événements qui n’auront pas lieu cet été.

Le 13 mars, le jour même de son ouverture, le Gouvernement princier de la Principauté de Monaco a annoncé l’annulation du Festival Printemps des Arts de Monte Carlo. Il n’y a pas d’information sur un report éventuel de certains concerts. Le 28 mars, l’équipe Festival de Pâques de Deauville a annoncé être « contrainte d’annuler avec regret l’ensemble des concerts du Festival de Pâques de Deauville, prévus du 11 avril au 2 mai 2020 ». Toutefois, alors que la 19e édition du festival d’été de Deauville: l’Août musical qui doit se tenir à Deauville du 29 juillet au 12 août 2020 est officiellement lancée, le Festival envisage de reporter une partie des concerts annulés à Pâques, pendant les vacances de la Toussaint 2020. A suivre, ici.

Le 26 mars 2020, l’équipe du Verbier Festival et la commune de Bagnes ont annoncé « avec grand regret et tristesse l’annulation de la 27e édition du Verbier Festival qui aurait dû avoir lieu du 17 juillet au 2 août 2020 ». Avec 220 musiciens confirmés, la programmation est repoussée à l’été 2021 et les billets peuvent être échangés pour cette date ou remboursés.

visuel :© Verbier Festival