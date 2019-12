L’agenda cinéma de la semaine du 25 décembre

En cette dernière semaine de l’année, vos cinémas préférés vous proposeront comme toujours de grands crûs. Des films primés, français et étrangers qui s’adapteront à vos goûts et vos envies.

La vérité de Hirokazu Kore-eda

Faut-il privilégier sa vie de famille ou sa carrière ? Un film autour d’un amour belliqueux d’une mère arrogante, icône du cinéma et d’une fille blessée, scénariste à New York. Une production franco-japonaise poétique qui réunit deux grandes actrices françaises, Catherine Deneuve et Juliette Binoche.

Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinan

Un thriller qui retrace une chasse à l’homme effrénée d’un chef de gang et d’une prostituée, tous les deux en quête de libération. Un duo inattendu où les deux personnages décident de prendre une ultime fois leur destin en main. Avec des images dignes de tableaux, ce film chinois a reçu 12 nominations au Festival de Cannes.

La Sainte Famille de Louis-Do de Lencquesaing

La Sainte Famille raconte l’histoire de Jean, universitaire, qui est soudainement nommé ministre de la Famille, lui qui a tant de problèmes avec la sienne. Une comédie dramatique autour d’une famille bourgeoise archaïque qui est coincée dans le vif engrenage de la société. Un film avec Laura Smet, Léa Drucker et Marthe Keller.

Cats de Tom Hooper

Qui ne connait pas cette célèbre comédie musicale, qui a participé à la renommé de Broadway et de Barbara Streisand avec son célèbre Memory qui résonne encore dans nos esprits. Tom Hooper en fait une adaptation cinématographique avec la voix notamment de la célèbre chanteuse Taylor Swift. Un film parfait lors de vacances de Noël en famille.

Jésus de Hiroshi Okuyama

Ce film se concentre sur la vie d’un jeune Japonais, Yura qui un jour, au milieu d’une prière, voit Jésus apparaître. Un mélange surprenant entre les traditions nippones et la religion catholique qui révèle des thématiques de l’enfance et de la religion avec ce petit garçon et son ami imaginaire christique.

© Affiche officielle du film Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan