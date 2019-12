Emmenez vos enfants voir Emilie Jolie à l’Olympia jusqu’au 5 janvier 2020!

Le sublime conte musical de Philippe Chatel, créé en 1979 pour sa fille, continue de faire rêver toutes les générations et fête ses 40 ans à l’Olympia avec 10 représentations exceptionnelles à ne pas rater !

« Je m’appelle Emilie Jolie » : qui n’a jamais entendu fredonner cette chanson qu’une jeune fille blonde aux grands yeux bleus interprète avec l’oiseau qu’elle veut suivre dans le ciel?

Oui, nous sommes bien dans l’imaginaire d’Emilie (Gloria en alternance avec Zoé, Anna et Emma), qui un soir s’endort dans son lit et retrouve les personnages de son livre d’images qui prennent vie dans ses rêves : un conteur (Geoffroy Peverelli), une horloge (Florence Pelly), la compagnie des lapins bleus, un hérisson qui pique (Djamel Mehnane), l’extra-terrestre A440 (Robin Morgenthaler), une autruche (Florie Sourice), un petit caillou (Elodie Guezou) laissé par le petit Poucet et bien sûr la méchante sorcière (Magali Goblet) qui recherche son prince charmant pour s’occuper de quelqu’un d’autre qu’elle-même…

Emilie va donc aider la sorcière, qui n’est pas si méchante, à trouver son prince et page après page, elle part à sa recherche et croise sur son chemin plein de nouveaux compagnons.

Cette nouvelle adaptation est la troisième depuis la création du spectacle avec une mise en scène grandiose signée Laurent Serrano. L’orchestre live accompagne la troupe et donne une nouvelle dimension scénique au service de la chorégraphie, magnifiée par de somptueux costumes (Colombe Lauriot Prévost) et par les projections vidéos.

La troupe est absolument incroyable, les chanteurs nous transportent, toutes les chansons sont des tubes et la magie opère, comme en témoignent les yeux écarquillés et le sourire aux lèvres des enfants dans le public.

Cette comédie musicale est une féerie unique bien ancrée dans l’imaginaire collectif depuis déjà 40 ans et pour longtemps encore.

On souhaite longue vie à ce spectacle aux deux millions d’albums vendus, plus d’un million de spectateurs et on est certain qu’il n’a pas fini de faire parler de lui.

Enfin, on notera la très jolie citation du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui illustre parfaitement la morale du conte:

Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.

Crédits photos: ©Patrick Carpentier

Emilie Jolie à l’Olympia

Jusqu’au 5 janvier 2020