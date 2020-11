Sabine Weiss remporte le Prix Women In Motion 2020

A 96 ans, Sabine Weiss succède à l’américaine Susan Meiselas et reçoit le Prix Women In Motion.

Le Prix Women In Motion a pour but de saluer chaque année la carrière d’une artiste femme. A ses débuts, en 2015, le prix saluait seulement des femmes qui faisaient carrière dans le cinéma, puis le programme s’est étendu à la littérature, à l’art et enfin, à la photographie.

Une des rares femmes photographes de son époque

Née en 1924, elle fait ses débuts dans la photographie à l’âge de 18 ans, auprès de Paul Boissonnas, puis elle devient l’assistante du photographe allemand Willy Maywald. Plus tard, elle développe sa pratique à Paris avec son mari, le peintre américain Hugh Weiss.

Elle se met à travailler pour de nombreux magazines internationaux tels que Vogue, Life, le New York Times ou encore Paris Match. Elle parcourt alors le monde en tant que reporter photo. Dès 1950, c’est une des premières femmes à entrer dans l’Agence Rapho, qui gérait aussi le travail de Robert Doisneau.

Une photographe humaniste

Sabine Weiss est considérée comme la dernière représentante de l’école des humanistes, incarnée par des figures comme Robert Doisneau, Willy Ronis, Edouard Boubat ou encore Brassaï. Grande amie des artistes de son temps, elle fait le portrait de plusieurs personnalités féminines comme Niki de Saint Phalle, Ella Fitzgerald ou encore Françoise Sagan.

On lui prête volontiers le nom de photographe humaniste car ses photos s’intéressent au quotidien et aux émotions des gens qu’elle photographie. Elle qualifie elle-même ses œuvres de témoignages. Elle aime arpenter les rues la nuit à la recherche de simplicité, d’authenticité, de spontanéité.

Souvent en noirs et blancs, ses portraits se font le reflet d’un art de vivre particulier à chaque sujet, chaque geste, chaque regard, chaque vie.

Visuels : © Creative commons