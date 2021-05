L’exposition Run Test de Donovan Le Coadou donne une voix et une âme à l’industrie

Le FRAC de Dunkerque accueille ce travail original en osmose avec son environnement. Donovan Le Coadou s’inspire et expérimente directement sur le terrain, et parvient à faire naître une véritable relation entre l’art et l’industrie.

Un cadre inspirant

C’est dans un imposant bâtiment en verre au style moderne que prend place le FRAC des Hauts-de-France. Situé sur la côte à Dunkerque, le musée d’art contemporain s’érige là où fut un temps les chantiers navals de la région faisaient résonner celle-ci. C’est d’ailleurs toujours la mélodie du travail industriel qui berce les alentours. Pour les artistes présents, le lieu revêt une inspiration particulière. Donovan Le Coadou bénéficie par ailleurs du programme « Résidence d’artiste en entreprise ». Il a de ce fait été accueilli sur le site de l’entreprise Total à Dunkerque. Si au départ la cohabitation est étrange, rapidement les univers artistiques et industriels s’entremêlent pour donner sens à Run Test. Mais comment travailler la froideur et la dureté du domaine industriel ?

Donner une âme à la matière

Donovan Le Coadou expérimente le matériel même de l’industrie. Il nous montre que les pièces métalliques peuvent résonner d’elles-mêmes. Celles-ci ne sont ici plus des simples outils et matériaux, ce sont des entités dont la dimension évocatrice est à démontrer. Il est surprenant mais agréable de déceler et de constater une poésie propre à cette matière froide et brute. Run Test se veut être une exposition particulièrement sonore. Les œuvres sont manipulables, et c’est en faisant se balancer une de ces pièces métalliques qu’on découvre un autre aspect de celle-ci. Les vibrations émises surprennent, intriguent, et plaisent. La mélodie propre au travail industriel n’est plus assourdissante, mais donne accès à un univers tout entier.

Un travail artistique qui s’inscrit très bien dans son lieu

L’artiste place l’art dans le secteur de l’industrie et vice-versa. La région de Dunkerque et des Hauts-de-France est, plus qu’étroitement liée, véritablement animée par l’industrie. Run Test est un intéressant et superbe hommage au passé mais aussi au présent de la région. L’exposition donne une humanité à la matière métallique, aux sonorités brutes. Une humanité incarnée dans la réalité par les travailleurs, et qu’il est très important d’évoquer à nouveau. Donovan Le Coadou réalise ici un important travail artistique et de longue haleine. Un périple humain partagé avec les employés du chantier Total de Dunkerque.

L’exposition Run Test de Donovan Le Coadou est à retrouver jusqu’au 29 août 2021 au FRAC Grand Large des Hauts-de-France à Dunkerque.

Visuels : ©Donovan Le Coadou