Les ouvertures de musées et vernissages de la semaine du 11 juin

Le paysage culturel retrouve de sa diversité, les musées rouvrent les uns après les autres et les galeries vous invitent. Voici les réouvertures de la semaine.

PALAIS DE TOKYO

Le palais de Tokyo rouvre ses espaces. Les visiteurs sont invités à découvrir l’œuvre de l’artiste Futura et à voir (ou revoir) dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possible, les expositions prolongées jusqu’au 13 septembre 2020 qui résonnent avec le monde actuel. Le milieu est bleu est un projet de Ulla von Brandenburg totalement inspiré du théâtre, où des rideaux s’ouvrent sur d’autres mondes, Notre monde brûle est un cri d’alerte lancé face aux convulsions du monde et propose un regard engagé sur la création contemporaine depuis le Golfe Persique… Le musée invite aussi à découvrir les artistes Kevin Rouillard et Nicolas Daubanes.

LAM

La première grande rétrospective en France consacrée à William Kentridge, artiste reconnu à l’échelle internationale comme l’un des plus talentueux de sa génération, est prolongée jusqu’au 13 decembre 2020. William Kentridge s’inscrit dans une lignée d’artistes qui, de Léonard de Vinci à Pablo Picasso, maîtrisent toutes les formes d’expression, du dessin à la mise en scène théâtrale. Il y ajoute les moyens de son époque : la vidéo, l’animation ou la performance. Le musée a rouvert ses portes depuis le 10 juin 2020.

Halle Saint Pierre

Les Halles Saint Pierre dans le 18ème arrondissement de paris on aussi rouvert leurs portes. Le lieux spécialisé dans l’art brut, l’art outsider et l’art singulier invite à découvrir l’artiste Roger Ballen jusqu’au 31 juillet.

Mémorial de la Shoah

A partir de dimanche juin, le mémorial de la Shoah à Paris rouvre ses portes Ouvert du dimanche ou jeudi de 10h à 17h30. La salle de lecture reouvre que le mardi 16 juin et la reservation par mail est obligatoire ([email protected]) .

Palais Porte Dorée

Le musée de la Porte Dorée vous attend à partir du mardi 16juin. Le Palais présente une exposition consacrée à l’oeuvre et l’imaginaire de Christian Louboutin, créateur de souliers et figure incontournable du monde de la mode. L’exposition est prolongée jusqu’au 3 janvier 2021.

MAC VAL

Les jardins sont accessibles depuis le 2 juin et le musée ouvrira lui le 17 juin. Dans un premier temps seulement au public individuel le mercredi, samedi et dimanche après-midi de 14h à 18h. Le centre de documentation pour les sujets de recherche uniquement rouvre le 16 sous réservation. Les deux expositions se visitent, Le vent se lève qui met l’accent sur la relation humanité-planète et L’avant dernière version de la réalité, exposition monographique muséale du duo d’artistes formé de David Brognon et Stéphanie Rollin.

Musées de la ville de Paris

Les 14 musées de la ville de Paris ne réouvrent pas tous au même dates.

16 juin

Le musée Bourdelle : exposition « Les Contes étranges de N.H. Jacobsen » sera accessible sur réservation exclusivement via la billetterie en ligne.

Le musée de la libération: exposition « Les parisiens dans l’exode de 1940 ». Réservation sur leur site internet.

Petit palais: pas d’exposition en cours mais la collections permanente est toujours à voir et à revoir.

Musée de la vie romantique : exposition « Cœurs. Du romantisme dans l’art contemporain » Prolongation jusqu’au 13 septembre 2020

Vernissage

Vernissage « Frémissements » Centre Pompidou Metz : À l’occasion des 10 ans du Centre Pompidou-Metz, l’artiste Susanna Fritscher y présente une nouvelle installation conçue spécifiquement pour le lieu. Au cœur de l’architecture blanche du musée, elle explore le système d’aération comme un organisme dont elle capte le pouls. Les pulsations de l’air qui émanent de son métabolisme deviennent la matière première d’une chorégraphie de lignes formées par les longs fils de silicone qui captent et reflètent la lumière.

Galerie

A la Loo &Lou galerie, Elisabeth Daynès part à la quête de soi .” Find yourself “ se visite désormais même le dimanche. Depuis une dizaine d’années l’artiste « ajoute à ses reconstitutions scientifiques une œuvre originale traversée par une réflexion sur les enjeux de la figure humaine et du corps à l’heure contemporaine. »

20 rue Notre-Dame de Nazareth

75003 PARIS + 33 1 42 74 03 97

www.looandlougallery.com

Espace Beaurepaire

Du 9 juin au 14 juin l’espace vous accueille pour découvrir la peinture du Cyr Boitard. Les horaires d’ouverture sont adaptée :du 9 au 13 juin de 12h – 21h et le dimanche 14 juin de 12h à 18h.

