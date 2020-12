Les 5 festivals que l’on attend avec impatience début 2021

La crise sanitaire qui a touché le monde en cette année 2020 a laissé un goût amer concernant les sorties culturelles. Pour pallier ce manque, voici les 5 festivals à ne pas manquer en 2021.

Le Festival de Carcassonne

Depuis 10 ans le Festival de Carcassonne s’est hissé dans le top 10 des plus grands festivals français. C’est l’événement culturel incontournable de l’été à ne pas louper. En chiffres, c’est 11 scènes, 120 spectacles dont 80 gratuits, et ce durant tout le mois de juillet. Au programme, une multitude de genres allant de l’opéra au théâtre, de la danse à la musique classique. Des artistes nationaux et internationaux, émergents, locaux et planétaires. Cet été 2021 on y retrouvera Patrick Bruel, Matt Pokora, PNL, Louis Chedid et Alain Souchon, Christophe Maé, Francis Cabrel, James Blunt, Boris Berezovsky, Evgeny Kissin en récital et tant d’autres. Pour la programmation c’est par ici. Et pour acheter dès à présent vos places, c’est juste là.

Le festival Faits d’hiver

Pour ce second festival sélectionné, nul besoin d’attendre les premiers rayons de soleil de la période estivale. Cap sur le début de l’année 2021. Du 14 janvier au 12 février 2021, c’est le rendez-vous immanquable de la danse. Faits d’hiver 2021 c’est 15 créations, 23 compagnies, 54 représentations et 15 lieux. Pour cette 23e édition, ce sera l’occasion de découvrir des chorégraphes contemporains de toutes générations confondues. Au programme, Béatrice Massin et Malika Djardi, Myriam Gourfink et Nina Vallon, Arthur Perole et Rebecca Journo, Mickaël Phelippeau et Yves-Noël Genod et tant d’autres à découvrir juste ici.

Le festival Printemps des Arts

Côté musique, le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo nous dévoile sa programmation du 11 mars au 11 avril 2021. Créé il y a 37 ans, c’est une invitation à découvrir de la musique de toutes les époques, des évènements originaux dans toutes sortes de lieux. C’est une ouverture sur l’international proposant une programmation des plus grands artistes reconnus aux plus émergents. Des orchestres prestigieux, mais c’est aussi des master-class avec certains artistes à l’affiche du festival, des rencontres et du partage. C’est une programmation riche et diversifiée que nous offre le festival Printemps des Arts pour cette édition 2021.

Le festival des Francofolies

Depuis 1985, la musique des Francofolies résonne pendant cinq jours au mois de juillet dans toute la ville de La Rochelle. Plus de 150 000 festivaliers se réunissent dans l’incroyable décor de la ville, en bord de mer pour écouter de la musique destinée à tous les publics, audacieuse et créative. Une occasion de voir des concerts en tout genre. Et de découvrir des nouvelles voix de la scène française émergente encouragée par Le Chantier des Francos. Alors oui, les Francofolies ce sont des concerts dans toute la ville, mais c’est aussi une expérience musicale plus large avec Le Village Francocéan, Les Francos Stories, J’ai la mémoire qui chante ou encore Les Folies Littéraires. Un programme riche de projections, conférences, rencontres ou encore des ateliers pour découvrir la musique autrement. Pour voir la liste des artistes présents et réserver votre billet, c’est par ici.

Le Festival d’Avignon

Enfin, quoi de mieux que de clore cette sélection des festivals 2021 par la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde? La ville d’Avignon se transforme chaque été depuis 1947 en gigantesque scène ouverte de spectacle vivant. C’est un rendez-vous composé de spectacles, mais aussi de lectures, d’expositions, de films et de débats. Une invitation à entrer dans l’univers des artistes et s’enrichir de créations internationales. La 75e édition se déroulera du lundi 5 au dimanche 25 juillet 2021, avec une programmation dévoilée fin mars. Pour suivre l’évolution de la programmation, c’est sur le site internet de l’événement.

Visuel : © Affiche Festival Faits d’hiver