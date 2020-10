Les vernissages de la semaine du 1er octobre

Une semaine de vernissages qui promet découvertes et retrouvailles : entre nouveau bâtiment ouvrant ses portes, espaces ré-imaginés, concours révélant les artistes de demain et hommage à un auteur qui nous a quitté.

Inauguration – Chapelle XIV

C’est un un lieu d’arts et de rencontre concentrant une galerie d’art et de design, un disquaire vinyle, un café et un atelier de création, qui va ouvrir dans le 18ème arrondissement de Paris. Cette inauguration sera l’occasion de découvrir la première exposition de leur galerie, évoquant des images de voyages en terres inconnues. Les musiciens éléctros de l’écurie Yoyaku accompagneront ce vernissage d’une dizaine d’artistes et designers, qui sera aussi l’occasion de découvrir le lieu dans une atmosphère minérale et aquatique.

Où : Chapelle XIV (14 Boulevard de la Chapelle, 75018 Paris).

Quand : Vendredi 2 octobre, de 18h à 22h.

Réservations obligatoires.

Un plus grand lac aux Magasins généraux

Vernissage-exposition de 15 artistes de l’École des Arts Décoratifs de Paris et de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, réunis par le collectif Espace projectif. Les artistes y imaginent de nouvelles manières d’habiter notre espace, d’interagir avec nos lieux de vie à partir de réflexions suscités par le printemps confiné.

Où : Magasins Généraux (1 Rue de l’Ancien Canal, Pantin)

Quand : Vernissage – vendredi 2 octobre, de 18h à 23h.

Exposition – Du 3 au 25 octobre, du mercredi au dimanche, entre 14h et 20h.

Entrées libres.

Solo Show de Jane Harris, à la Galerie Bessières Art contemporain

Cette exposition sera l’occasion de (re)découvrir cette artiste qui a su offrir tant de variations de la figure de l’ellipse dans son travail depuis 30 ans, s’en servant pour jouer avec les ambiguïtés entre la surface plate du tableau et la profondeur que peut offrir son travail de la perspective.

Où : Galerie Bessières Art contemporain (Ile des Impressionnistes, 3 Rue du Bac 78400 Chatou).

Quand: Vernissage en présence de l’artiste – dimanche 4 octobre à partir de 15h.

Exposition – Du 4 octobre au 1er novembre 2020.

Vendredi de 14h30 à 19h

Samedi de 14h30 à 18h

Dimanche de 15h à 18h

Art vivant Art visuel – du 28 septembre au 4 octobre

Hommage à Pierre Guyotat à la Galerie Depardieu

En ce début d’octobre, la Galerie Depardieu de Nice rend hommage à l’écrivain et dramaturge Pierre Guyotat, décédé ce 7 février 2020. L’occasion d’une lecture d’extraits de ses textes par Paul Laurent et de la projection du film de Georges Sammut, Trou noir, cœur battant (2016), évocation cinématographique de l’univers littéraire de Guyotat.

Vendredi 2 Octobre 2020 – 20h

Où : Galerie Depardieu (6, rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo) 06000 Nice).

Quand : Vendredi 2 octobre, de 20h à 21h30.

Réservation conseillée : par mail ([email protected]) ou par téléphone au 0 966 890 274.

ArtContest 2020

16e édition du concours annuel d’art contemporain pour les jeunes artistes belges. Ce concours a pour vocation de réveler les talents de demain, ainsi que de suivre et d’accompagner le travail de ces jeunes artistes contemporains sur le long terme.

Où : Bâtiment Vanderborght ( 50 rue de l’Ecuyer à 1000 Bruxelles).

Quand : Du 1er octobre au 24 octobre.

Mathis Altmann, Powerlifestyles au Centre culturel suisse

Très influencé par la culture urbaine, l’artiste présente sa vision de l’univers des villes à travers des installations lumineuses créés à partir de croix de pharmacie LED, ainsi que des installations vidéos. Les images y évoquent les différentes conditions de travail entre la génération X et celle des millennials tandis que la bande son fait entendre une pop qui persiste entre ces générations.

Où : Centre culturel suisse (38 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris).

Quand: Samedi 3 octobre, de 18h à 1h. Dans le cadre de la Nuit Blanche des Musées 2020.

Entrées libres.

Visuel : ©Affiche de l’inauguration de la Chapelle XIV.