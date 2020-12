Agenda des vernissages du 4 décembre 2020

L’annonce des mesures d’assouplissement du confinement permet aux galeries de rouvrir leurs portes cette semaine. Une belle occasion de sortir (attestation à l’appui) et de découvrir les galeries parisiennes.

#VisitonsNosGaleries :

Ce dimanche 6 décembre 2020 plongez en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés pour un rendez-vous convivial proposé aux curieux, amateurs d’art et flâneurs. Un rendez-vous culturel gratuit avec 40 galeries qui se réunissent. Une belle occasion de découvrir la richesse des galeries parisiennes. De l’art tribal à l’art moderne en passant par le design et la photographie. Vous l’aurez compris un rendez-vous à ne pas manquer. Alors en flânant dans le quartier historique et artistique vous reconnaitrez les galeries participantes par un sticker rond jaune #VisitonsNosGaleries.

Pour ceux qui ne pourront pas y participer ce week-end, un second événement festif sur quatre jours consécutifs aura lieu du jeudi 4 au dimanche 7 février 2021. En attendant voici la liste de quelques galeries qui participent : Aborigène Galerie, Boutique Bernardaud, EternityGallery, Galerie Ange Basso, Galerie Anne-Sophie Duval, Galerie Arnaud Lefebvre,Galerie d’Art GNG. Pour ne rien rater de l’événement c’est par ici.

Jeunes Pousses by quand les fleurs nous sauvent

Toujours en plein coeur de Saint-Germain-des-Près, découvrez l’exposition Jeunes Pousses organisée par la galerie Quand les fleurs nous sauvent. Une expérience artistique unique sur le thème des fleurs. 11 artistes de moins de 3o ans exposent sur le thème des fleurs et du végétal. Une beau vernissage fleuri à découvrir du 4 au 20 décembre 2020 de 11H00 à 19h00. Tous les jours sauf le lundi. Et c’est au 5 Rue Jacques Callot 75006. Le site internet de la galerie juste ici.

« Chine » de Marc Riboud à Polka Galerie

Par ailleurs les galeries ne rouvrent pas seulement dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés cette semaine. Dans le marais, Polka galerie réouvre également ses portes cette semaine. Une occasion de découvrir les tirages de l’exposition « Chines » de Marc Riboud. Des photographies de l’artiste français lors de ses visites en Chine de 1957 à 2010 seront exposées. Une sélection de près de 40 images provenant de ses archives personnelles qui retrace l’amour que l’artiste porté au peuple chinois. Avec des grands formats, des tirages vintage et des « Dye-Transfer » couleur, une technique de tirage. Alors en ces temps difficiles pour voyager, envoler vous vers la Chine au départ de la Galerie Polka. C’est à visiter entre 12h00 et 18h00, du mardi au samedi et jusqu’au 27 février 2021. Les détails sur la pages Facebook de la galerie.

Art Trope Gallery : Age of innocence

Pas très loin de Polka Galerie, l’Art Trope Gallery ouvre également ses portes ce week-end. Au programme l’exposition : « Age of innocence – Children & Guns in the USA » en présence de l’artiste. Le photographe franco-américain, Laurent Elie Badessi nous livre une exposition sur les armes à feu. Une occasion de découvrir une série de photo d’enfants avec des armes à feu. « Pour certains, les armes sont un objet de désir, pour d’autres, un objet de haine, une question qui passionne et polarise la société américaine. Dans le monde entier, les enfants jouent avec de faux pistolets et ce, depuis des générations. Sans aucun doute, les armes font partie de notre vie quotidienne, que ça nous plaise ou non ! » fait-il savoir sur le site de la galerie.

Pour découvrir ce vernissage c’est ce samedi 5 décembre 2020 de 14h00 à 19h00. Le lien de l’événement Facebook, juste ici et le site internet de la galerie ici.

Visuel : ©Vincent Rola