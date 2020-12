L’Académie des César annonce la liste des Révélations 2021

La date est tombée : la Cérémonie des César aura lieu quinze jours plus tard que prévu, le 12 mars 2021. Le Comité Révélations de l’Académie des César est composé de 20 directeurs et directrices de casting. Il s’est réuni le 27 novembre pour établir la listes des Révélations 2021. 12 comédiens et 12 comédiennes ont été sélectionnées par le Comité.



Comme chaque année, ces 24 talents émergents du cinéma français seront mis à l’honneur durant les semaines précédant l’Annonce des Nominations des César 2021 au travers du Projet Révélations, soutenu par CHANEL, Partenaire Officiel de l’Académie des César.

Les Révélations 2021 seront réunies dans un court métrage réalisé par Yolande Zauberman, récompensée en 2020 par le César du Meilleur Film Documentaire pour M. Il sera diffusé lors de la cérémonie des Révélations, au mois de janvier 2021, et sera mis à disposition du public en salle de cinéma. Voici la liste des Révélations 2021 :

Les Comédiennes :

Noée Abita dans Slalom

Najla Ben Abdallah dans Un fils

Aïcha Ben Miled dans Un divan à Tunis

Nisrin Erradi dans Adam

India Hair dans Poissonsexe

Liv Henneguier dans Douze mille

Annabelle Lengronne dans Filles de joie

Pauline Parigot dans Frères d’arme

Julia Piaton dans Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Camille Rutherford dans Felicità

Lauréna Thellier dans K contraire

Anamaria Vartolomei dans Just Kids

Les Comédiens :

Abdel Bendaher dans Ibrahim

Lucas Englander dans Les Apparences

Sandor Funtek dans K contraire

Thomas Guydans Un vrai bonhomme

Guang Huo dans La Nuit venue

Félix Lefebvre dans Été 85

Benjamin Voisin dans Été 85

Nils Othenin-Girard dans Un vrai bonhomme

Jules Porier dans Madre

Bastien Ughetto dans Adieu les cons

Alexandre Wetter dans Miss

Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir

