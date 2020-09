Agenda des vernissages de la semaine du 24 septembre

Cette semaine dans les galeries d’art : installations fantomatiques, sculptures expressionnistes, photographies abstraites et transfigurations du quotidien. Un menu éclectique et polymorphe !

Pierre Huyghe. Of Ideal

Exposition en ligne accessible sur la plateforme digitale de Hauser & Wirth depuis lundi 21 septembre. L’un des artistes français les plus emblématiques de sa génération, Pierre Huyghe présente pour la première fois une véritable installation au format digital, ainsi que des œuvres inédites issues de sa série d’images mentales. Des images aux allures fantomatiques projetés sur de grands écrans LED. L’occasion de découvrir l’œuvre de l’un des artistes français les plus en vue, au sein de la méga-galerie Hauser & Wirth.

Où : Sur le site d’Hauser & Wirth

Quand : Depuis le 21 septembre.

Métamorphoses du quotidien

Après cette période silencieuse, l’exposition « Métamorphoses du quotidien » sera de nouveau accessible

du lundi 7 septembre au samedi 3 octobre. Cette exposition collective réunit une vingtaine d’artistes, sous la houlette de la commissaire d’exposition Pauline Lisowski et autour de l’ambition commune de partir du quotidien pour lui réinsuffler du merveilleux et ainsi peut-être, comme l’affirme Pauline Lisowski, « réenchanter notre monde ». Entre installations, dessins, peintures, photographies, les visiteurs y trouveront maintes transfigurations des « petites » choses qui font notre quotidien : objets, animaux, végétaux, etc… Certains artistes (Julie Legrand, Nicolas Tourte, Laurence Nicola) allant même jusqu’à transfigurer l’espace de la Maison des Arts, elle-même, pour en faire un lieu mystérieux plein de passerelles entre réel et imaginaire.

A noter : ne soirée de finissage aura lieu le 3 octobre, à partir de 18h, où il sera possible de rencontrer et d’échanger avec les artistes autour de leur travail.

Quand : du 7 septembre au 3 octobre 2020.

Où : Maison des Arts Plastiques Rosa Bonheur (34, rue Henri Cretté, 94550, Chevilly-Larue).

Péninsules de Cédric Le Corf

A la fois sculpteur, graveur et peintre, cette exposition tournera particulièrement autour du premier aspect de cette carrière protéiforme. Ainsi, les œuvres présentées ont l’originalité d’associer souvent le bois et la porcelaine, dans la création de sculpture aux allures expressionnistes créées par les contrastes saisissant entre les matériaux. Cette exposition en profite pour nous faire voyager de la péninsule ibérique à la péninsule armoricaine, au grès des voyages vécus par l’artiste lui-même et ayant irrémédiablement inspirés son travail.

Où : LOO & LOU Gallery (20 rue Notre-Dame de Nazareth Paris 3ème).

Quand : Du 16 septembre au 31 octobre 2020.

La photographie à l’épreuve de l’abstraction

Cette exposition collective a comme ambition un panorama des plus complets des liens entre photographie et abstraction dans la création contemporaine. Il s’agit de la première exposition, de cette envergure, sur le sujet en France. Les différents photographes présentés dans l’exposition jouent librement avec les formats, les surfaces, les volumes et les couleurs : des expérimentations chromogéniques de Philippe Durant et Laure Tiberghien aux aux impressions sur latex d’images internet d’Anouk Kruithof, etc… Cette exposition montre bel et bien comment la photographie en se libérant de la simple mise en scène du réel, peut devenir un véritable espace de liberté artistique sans nulles frontières.

Où: CPIF — Centre photographique d’Ile-de-France (107, av. de la République 77340 Pontault-Combault).

Quand : Du 27 septembre au 13 décembre 2020.

© LOO & LOU Gallery. Cedric Le Corf au travail.