Catherine Sellers mise à l’honneur dans une exposition rétrospective à la BnF

L’exposition monographique Catherine Sellers, une vie de théâtre prend place dans la Galerie des donateurs de la BnF et retrace le parcours de la célèbre comédienne Catherine Sellers à travers une sélection de documents légués par le couple Sellers-Tabard.

Des dessins à l’aquarelle, des croquis de costumes, des maquettes de décor, des textes raturés, tant d’outils de travail mis sous vitrine et exposés aux regards. On décrypte les mots, pioche dans les notes et les carnets ouverts. D’un œil voyeur, on observe cette intimité dévoilée. La petite exposition, riche en documents sans être assommante, dévoile des morceaux de la vie de Catherine Sellers, l’occasion d’en apprendre plus sur cette comédienne, interprète des plus grands auteurs.

La rétrospective relate les nombreuses rencontres de la comédienne. D’abord avec Albert Camus, dont la connaissance mena à une liaison amoureuse, jusqu’à Marguerite Duras, avec qui Catherine Sellers était très proche. Ce leg de documents et pièces échappés de l’intimité de la comédienne permet de cerner sa personnalité. Et l’exposition cherche à nous faire rencontrer Catherine Sellers.

Des photos d’identité aux photos d’artiste, on avance avec l’épanouissement de la comédienne, on suit le cours de sa vie. On nous conte un temps passé à travers des affiches et des articles de presse découpés. Les quelques extraits vidéos redonnent vie à la comédienne qui mena une vie de théâtre et de cinéma, nourrie de grandes rencontres.

Catherine Sellers, une vie de théâtre, du 1er février au 20 mars 2022 dans la Galerie des donateurs à la BnF I François-Mitterrand, Quai François Mauriac. Entrée libre et gratuite.

Commissariat : Lise Fauchereau, département Arts du spectacle, BnF

Visuels : Catherine Sellers dans le rôle d’Antigone au Théâtre national populaire (TNP). Palais de Chaillot à Paris – Agnès Varda © Succession Varda

Catherine Sellers et Albert Camus lors d’une répétition de Requiem pour une nonne, 1956 © René Saint-Paul / Bridgeman Images BnF, Arts du spectacle