Agenda des réouvertures de la semaine du 25 juin

De nombreux musées ont déjà rouvert, mais cette semaine se sont les grands musées qui s’apprêtent à reprendre vie. On fait le point.

Louvre

Le musée le plus grand et le plus visité au monde à annoncée sa réouverture. Le 6 juillet, le Louvre accueillera ses premiers visiteurs post-covid. En nombre réduits dans un premier temps, par soucis sanitaire. Le musée accueille à son habitude entre 30 000 et 50 000 personnes par jour, la capacité maximum sera alors de 10 000, d’après Jean-Luc Martinez. L’espace ouvert au public est également réduit, seulement 70% du musée sera ouvert au public, ce qui représente près 45 000 m2 et plus de 30 000 œuvres. En attendant la réouverture du musée, les jardins du Carrousel et des Tuileries sont eux, ouverts aux horaires habituels. Pour la sécurité de tous, les mesures de distanciation physique, l’interdiction des jeux collectifs et des rassemblements de plus de dix personnes sont en vigueur.

Pompidou

Le musée Georges Pompidou a aussi annoncé sa réouverture. Le centre rouvrira ces porte le 1 juillet avec l’exposition « Christo et Jeanne-Claude, Paris ! », qui est prolongée jusqu’en octobre 2019 et l’exposition « Phase shifting Index » de Jeremy Shaw est prolongée jusqu’au 27 juillet. Quant aux expositions « Alice Neel, un regard engagée » et la retrospective Baselitz, elles sont reprogrammées pour les saisons à venir (2022 et automne 2021).

L’Orangerie & le musée d’Orsay

L’orangerie a rouvert ses portes le 22 juin et le musée d’Orsay le 23 juin.

Musée d’Orsay: Les expositions « Au pays de monstres, Léopold Chauveau (1870-1940) » et « James Tissot. L’ambigu moderne (1836-1902) » sont toutes deux prolongées jusqu’au 13 septembre. Et les expositions « Aubrey Beardsleey (1872-1898) » et « Léon Spilliaert (1881-1946), lumière et solitude » sont reportées pour la rentrée.

Orangerie: Le musée est en travaux pour réaménagement de la collection, uniquement les salles des Nymphéas sont accessibles pour cette été.

MAD (musée des arts décoratif)

Ouverture de l’exposition Le dessins sans réserve au MAD le 23 juin. L’exposition dévoile des chefs-d’oeuvre de notre fonds de dessins (Le Brun, Watteau, Fragonard, Degas, Rodin…) et les récentes découvertes. Elle réunit des dessins d’architecture, de design, de joaillerie et de mode … Plus d’informations, ici.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé rouvre en accès libre avec deux expositions, « Adrien Barrère, l’Humour en couleurs » et « Au travail ». Les expositions sont accessibles jusqu’au 18 juillet 2020. Adrien Barrère a exercé son talent de portraitiste-caricaturiste en prenant pour modèle des comédiens qu’il connaissait depuis son expérience au music-hall. Barrère participe à l’émergence du vedettariat en captant une gestuelle, un regard, un détail avec une économie de traits remarquable. Des visites guidée sont possibles sur réservation à l’adresse mail : [email protected], le mardi 30 juin à 17h, le jeudi 2 juillet à 17h30 et le mardi 7 juillet à 17h.

visuel: © Prince, affiche Adrien Barrère © Coll. Fondation Jérôme Seydoux-Pathé