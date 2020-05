Vivez un confinement haute-couture avec Hermès

La fondation d’entreprise Hermès, créée par la marque de luxe du même nom, vous propose des activités pour occuper vos (derniers) jours de confinement.

Décliné de son projet Manufacto, programme inédit de « fabrication de savoir-faire en milieu scolaire », la fondation lance Manufact’home. En temps normal, le projet permets à des élèves de réaliser en classe un objet d’artisanat, depuis 2016. Cette fois-ci, des professionnels vous invite à le faire depuis chez vous, seul ou à plusieurs.

Trois tutoriels seront mis à disposition dans les prochains jours. Vous pourrez réaliser depuis chez vous, et avec des produits « maison », une lampe en papier, ou un bureau portatif. La première vidéo, déjà en ligne, vous invite à créer un pouf, en suivant les instructions de Lise, artisane et architecte. Pendant une demi-heure, instruisez-vous en apprenant des gestes techniques de l’artisanat afin de réaliser cet objet à base de carton et de tissu.

Visuel : Capture d’écran YouTube ©Fondation d’entreprise Hermès.