Hermès s’installe en Auvergne

La marque de luxe du groupe LVMH a annoncé l’ouverture d’une maroquinerie au nord de Clermont-Ferrand à l’horizon 2023 ; un chantier qui devrait être à l’origine de la création de 250 nouveaux emplois.

Déjà présente dans la région à Sayat (entre Riam et Clermont-Ferrand), Hermès poursuit donc son ambition de fabriquer en France, où elle compte déjà 9700 employés et où la production s’y effectue à près de 80%. D’autres sites sont ainsi en construction dans l’Hexagone, notamment la manufacture normande de Louviers dont l’ouverture est prévue pour 2022, ainsi que la manufacture des Ardennes, qui devrait voir le jour dès 2023, tandis que celles de Guyenne et Montereau-Fault-Yonne seront inaugurées l’an prochain.

Si la maison de luxe a été fortement impactée par la crise sanitaire et plus particulièrement par la politique de confinement, causant une perte de 6,5% de chiffre d’affaires sur un an, le groupe se dit pourtant « confiant » pour l’avenir, comme en témoignent ces projets de construction en France.

