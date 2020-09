La 72ème cérémonie des Emmy Awards : entre surprises et vainqueurs attendus

La 72ème cérémonie des Emmy Awards s’est déroulée virtuellement ce 20 septembre aux Etats-Unis, entre vainqueurs surprises et attendus.

Malgré sa tenue exceptionnelle sous un format virtuel, la cérémonie s’est déroulé sans encombre majeure sous l’hospice de son présentateur attitré, le comique Jimmy Kimmel.

La plupart des grands vainqueurs étaient attendus et la chaîne HBO, continuant à défendre le modèle hebdomadaire de la série TV face au « binging » de Netflix, a passé la soirée sous une bonne étoile. Ainsi, de Zendaya, récompensée pour sa performance impressionnante dans leur série Euphoria au succès de la coqueluche de la critique outre-Atlantique Watchmen de Damon Lindelof, en passant par la série Succession, la chaîne a récolté onze trophées, parmi les récompenses principales. Tandis, que Netflix, avec un nombre presqu’équivalent de nominations , n’a récolté que deux des grand prix, dont une récompense pour le second rôle de l’actrice Julia Garner dans Ozark.

Mais, la plus grande surprise de cette cérémonie est sans nul doute la « success story » de la série comique Schitt’s Creek qui, arrivée à sa sixième saison sans une récompense, en a récupéré sept en une seule soirée, dont celui de la meilleure comédie. L’académie des Emmy en a ainsi profité pour récompenser autant les petits nouveaux prometteurs que les succès consacrés.

Meilleure série dramatique

Better Call Saul (AMC) The Crown (Netflix) The Handmaid’s Tale : la servante écarlate (Hulu) Killing Eve (BBC America) The Mandalorian (Disney+) Ozark (Netflix) Stranger Things (Netflix) VAINQUEUR : Succession (HBO)

Meilleure série comique

Larry et son nombril (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

La Méthode Kominsky (Netflix)

La Fabuleuse Mme Maisel (Prime Video)

VAINQUEUR : Schitt’s Creek (Pop TV)

What We Do In the Shadow (FX Networks)

Meilleure minisérie