Un dernier cliché de Peter Beard

Disparu depuis le 31 mars, le célèbre photographe et documentariste animalier a été retrouvé mort le 19 avril, près de New York.

Né en 1938, Peter Beard grandit sur la côte Est des États-Unis. Très tôt, à 11 ans, il se met à la photographie, et commence à tenir un journal. Mais ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard, dans les années 1960, qu’il part s’installer au Kenya. Là-bas, il travaille beaucoup sur la défense des animaux, notamment les éléphants et les rhinocéros.

Il côtoie de nombreux artistes de sa génération, avec qui il collabore régulièrement : Salvador Dali, Francis Bacon, Andy Warhol ou encore Truman Capote. Également photographe mondain, il fréquente d’autres artistes, tels que les Rolling Stones, dès les années 1970. Il réalise son premier documentaire, Wild World of Sports, en 1978. Il est très connu pour ses collages mêlant photographies, objets divers et variés, et textes écrits à la main.

Sa vie sera ponctuée par des divorces, des cures de désintoxication, et de nombreux accidents (comme par exemple sa rencontre violente avec un éléphant en 1996). Il partagera sa vie entre les mondanités de New-York et la nature du Kenya. Atteint de démence, il est finalement retrouvé mort à 82 ans, non loin de sa maison de Montauk, Long Island.

Visuel : ©Wikipédia /Commons