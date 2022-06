Stranger Things s’assombrit nettement pour sa 4ème saison

La saison 4 de la série Netflix Stanger Things est disponible depuis vendredi 27 mai sur la plateforme de streaming. Cette saison passe un nouveau cap en termes de noirceur.

Trois ans après la diffusion de la saison 3, la nouvelle saison de la série au succès planétaire Stranger Things est disponible. Cette longue attente est l’une des conséquences de la crise sanitaire, qui a retardé le tournage.

L’intrigue de cette saison se déroule 6 mois après la bataille du centre commercial d’Hawkins. Les personnages tentent de vivre une vie d’adolescents normaux, avec ses joies et ses peines : le harcèlement scolaire, la distinction entre sportifs et geeks, les amours, les ruptures…

Dès les premières minutes, on est replongés dans l’ambiance des années 80 autant au niveau des décors, que style vestimentaire et surtout de la musique. Chaque saison (à l’exception de la saison 2) a eu sa chanson signature des années 80 : pour la saison 1 Should I Stay or Should I go de The Clash, pour la saison 3 la BO du film The Neverending story. Pour la saison 4, c’est Kate Bush qui est mise à l’honneur avec sa chanson Running Up That Hill.

Stranger things ou Scarier things?

La particularité de cette saison est que notre bande d’amis est séparée. On retrouve Eleven, Will, Mike, Jonathan et Joyce en Californie ; Lucas, Dustin, Robin, Steve, Nancy et Max à Hawkins ; et Hopper enfermé dans une prison quelque part en Russie.

Dans cette saison, on est bien loin du groupe d’enfants qui jouaient à des jeux de plateaux dans le sous-sol de leur copain, l’univers est bien plus noir, plus sombre et plus effrayant. Plusieurs scènes sont dignes du film L’exorciste de William Friedkin. Finn Wolfhard, l’interprète de Mike a déclaré : « Chaque saison [la série] devient plus sombre. Avec la 3ème saison, je me disais « c’est la saison la plus sombre » Mais en fait, la saison 4… jusqu’à présent…c’est la saison la plus sombre qui n’a jamais été faite, […] chaque année ils l’amplifient. ». Si les précédentes s’assombrissaient surtout vers la fin, la saison 4 n’épargnent personne dès le premier épisode. Heureusement que de nouveaux personnages, ainsi que le duo iconique Steve/Dustin viennent soulager le spectateur avec un peu de légèreté.

Bientôt la fin…

La saison 4 a failli être la dernière de Stranger Things. Finalement les créateurs Matt et Ross Duffer, ont annoncé qu’il y aura une 5ème saison, mais pas plus. On aurait pu se demander si la saison 4 n’était-elle pas déjà la saison de trop. Mais les frères Duffer arrivent à nous entraîner une 4ème fois dans l’upside down sans impression de déjà-vu. Ce qui est intéressant dans cette saison, c’est qu’on sent la boucle se boucler. Le dénouement de l’intrigue pointe le bout de son nez, et nous force à rester obnubilé par notre écran. Les épisodes sont des mini films puisqu’ils font en moyenne 1h15.

Le 2ème volume de la saison 4 de Stranger Things sera disponible sur Netflix le 1er juillet. Il compte deux épisodes, l’un d’1h25 et le second de 2h30.

Visuel : affiche officielle

Saison 4 de Stranger Things dispoible sur Netflix depuis le 27 mai :

Épisode 1 : Le club de l’enfer (1h18)

Épisode 2 : La malédiction de Vecna (1h17)

Épisode 3 : Le monstre et la super-héroïne (1h04)

Épisode 4 : Cher Billy (1h19)

Épisode 5 : Projet « Nina » (1h16)

Épisode 6 : Le plongeon (1h15)

Épisode 7 : Le massacre du laboratoire d’Hawkins (1h38)