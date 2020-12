Mort de la chanteuse Anne Sylvestre à 86 ans

Elle était devenue populaire dans les années 60 et a construit un répertoire pour les petits et les grands.

Anne Sylvestre est connue du grand public pour ses contes musicaux qu’elle a produit dans les années 90. Si ses chansons à destination des enfants ont pu faire une partie de sa renommée, la chanteuse présentait un militantisme évident.

Anne Sylvestre naît en 1936 à Lyon et commence à chanter dans les cabarets à la fin des années 50. Elle connaît au début de la décennie suivante un succès avec ses textes remarquablement bien écrits et ses prestations folk guitare-voix. Anne Sylvestre se déclare féministe et témoigne d’engagements sur des sujets tel que le féminisme évidemment mais aussi les droits des homosexuels et de nombreux thèmes de sociétés. La chanteuse aborde ces sujets avec un ton décalé qui participe à son style.

« J’avais un grand goût pour les mots, et quand je n’ai plus pu supporter de faire de la philologie, j’ai plongé dans la chanson. Après beaucoup, beaucoup d’hésitations… »

1967, Anne Sylvestre, guitare à la main, revient sur ses débuts ? pic.twitter.com/worVTyIYG6 — Ina.fr (@Inafr_officiel) December 1, 2020

Les contes musicaux pour enfants qu’elle réalise dans les années 90 connaissent un important succès et touchent toute une génération. Ses chansons antérieures sont tout de même considérées comme parmi les bien écrites du répertoire français, faisant d’Anne Sylvestre une artiste complète. On la compare parfois à George Brassens qui avait lui-même témoigné son admiration pour la jeune femme, mais passons Anne Sylvestre s’inscrit hier, aujourd’hui et demain comme Anne Sylvestre, artiste singulière.

Visuel ©R. Frings