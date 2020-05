Mort de Florian Schneider, pionnier de la musique électronique

C’est avec tristesse que le monde de la musique a appris la disparition du membre du groupe allemand Kraftwerk, à l’age de 73 ans.

Le musicien allemand est mort au côté de Ralf Hütter, lui aussi membre du quatuor emblématique. Survenue quelques jours après son anniversaire, les causes du décès n’ont pas été confirmé.

Florian Schneider suit une éducation musicale plutôt classique au conservatoire de Düsseldorf en Allemagne. C’est en 1970 qu’au côté de Ralf Hütter, Wolfgang Flür et Karl Bartos il fonde le groupe iconique Kraftwerk. Ils influenceront tant la musique house des années 80 que l’ensemble de la musique électronique à travers le monde. L’utilisation des séquences, les aspects obsessionnels, l’utilisation de la voix synthétisée (vocodeur) ainsi que des premières boîtes à rythme et batteries électroniques définiront les prémices du « self made music », des performances minimalistes et des premières compositions « informatisées ». Pionnier dans l’electro on lui doit beaucoup pour l’émergence de de la techno dans les années 90.

Adepte de l’électronique et de l’expérimentation l’album Autobahn sortie en 1974 rencontre un succès mondial. Mais c’est les années qui suivent que le groupe sort ses plus grands succès : Radioactivity (1975), Trans Europa Express (1977), The robots (1978)… Ces titres font du groupe un des plus samplé au monde, notamment par le rap américain des années 90.

Les hommages pour cet homme qui a apporté beaucoup à la musique ne se sont pas fait attendre sur les réseaux. Des grands noms de la scène électro actuelle comme Jean-Michel Jarre ou encore Orbitale ont montré leurs regrets et leurs admirations pour cet homme avant-gardiste.

My dear Florian

Your Autobahn will never end..

Le Tour de France ne sera plus jamais le même..#FlorianSchneider #kraftwerk #Autobahn pic.twitter.com/07Oks7PV2j — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) May 6, 2020

? SO SAD TO HEAR ABOUT FLORIAN | KRAFTWERK WERE OUR BIGGEST INFLUENCE | ELECTRONIC MUSICS BIGGEST INFLUENCE, EVEN ONE OF ROCKS BIGGEST INFLUENCE | WHAT A HERO ? pic.twitter.com/Ro83iKnSDv — Orbital (@orbitalband) May 6, 2020

visuel: © flickr creative commun