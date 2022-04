De l’électro pop à la Maroquinerie avec Camel Power Club

Après une date à Londres et surtout deux ans d’attente pour les fans, le groupe Camel Power Club a fait danser et chanter le public à la Maroquinerie hier soir.

Le groupe Camel Power Club devait jouer au Pop up du Label il y a déjà deux ans de ça. Il débute à peine leur tournée et leur venue sur scène à Paris a été bien préparée, le temps de trouver pour leur tournée leur première partie Victor Marc.

Ce jeune musicien en solo, entame la soirée avec tant de technique avec sa maîtrise des loupes, de ses harmonies et des rythmes que l’on sait avec enthousiasme que la soirée sera réussie. Effectivement pour cette première partie le public était là, à taper des mains dès le premier morceau de l’artiste encore assez méconnu.

Le groupe tant attendu arrive sous un tonnerre d’applaudissements et des sifflements joyeux, le duo qui est aussi un couple Camel Power Club formé par Léa Courty au synthé et Léonard Bremond le leader du groupe à la guitare et au chant. Les sourires timides des musiciens arrivés sur scène cachent néanmoins les basses et les grooves dansants qui arrivent ensuite. Des airs de LCD Soundsystem indéniable, de l’indie pop électrique qui porte le public soit dans un état de rêve et ou de danse spontanée.

Le public chante les paroles par cœur d’Altaïr qui débute le concert. Leur titre de 2020 Change it all, transcende, tant il berce par les basses produites par le synthé de la musicienne du groupe et sur la voix autotunée du chanteur. Rien à voir avec les pistes audio mixées, l’intensité de ce morceau est à son comble. Leur titre Fisher qui émerge en 2014 apparaît en live 2022 d’une toute autre façon, le son est dynamique, la voix de Léonard prend des différents timbres en passant du ténor à une voix éraillée mais qui saisit l’auditoire. Une diversité sonore qu’on apprécie et qui fait vibrer.

Les refrains de leurs chansons ont la même règle, se chanter à plusieurs en chœur de la même veine que les musiques que nous avons encore en tête comme les sons d’Edward Sharpe and the Magnetic Zeros.

Le chanteur se confie pendant les transitions, il confie leurs inspirations pour certains morceaux, en passant de l’anecdote d’un docteur partis en safaris tuer des lions, à un café isolé dans une péninsule de la Suède à la naissance de leur enfant il y a de ça 5 mois.

C’est un plaisir de pouvoir comprendre les histoires qui ont inspiré les musiciens dans leur création. Certains morceaux de leur dernier album sorti en 2019 appelé Spoutnik II retranscrit l’inspiration d’un esprit grand enfant, avec des airs de berceuse, notamment avec leur titre chanté en duo à la guitare Ourson.

Le titre Kaffeklubben clôture le set du groupe et tout le public chante sur “It’s long travel but we’re not in a hurry, and we’re rolling travel” qui vous reste dans la tête autant qu’un sentiment de joie et de sérénité.

Le couple timide décide, malgré des rappels incessants, à ne pas jouer des morceaux de leurs compositions et reprend l’incontournable Wish you were here des Pink Floyd. Une certaine déception pour l’auditoire qui s’écriait “Thunderbird” ou encore “Wave of Goodbyes”… Mais après réclame faite, la chanson sonne comme une bonne fin de concert, comme pour indiquer l’absence ou le manque de leur premier enfant dans les backstages. On accepte et on les remercie pour ce temps donné, cette énergie qui revigore et qui fait sourire.

visuel (c) affiche