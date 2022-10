Parov Stelar fait swinguer le Zénith

Mercredi soir, le célèbre groupe d’électro swing Parov Stelar, faisait danser les foules sur la scène du Zénith, à Paris. Une performance énergique et deux heures de pur bonheur – si cependant vous aimez la trompette.

Parov Stelar enchaîne les concerts depuis 2004, et c’est avec plaisir que l’on retrouve le groupe sur scène après ces deux ans de pause. Dès le premier morceaux qu’ils jouent, le show qu’ils nous proposent est dynamique, vif, endiablé. Les instruments dialoguent entre eux : la guitare, le synthé, le saxophone, la trompette et la voix de la chanteuse. Chaque musicien est mis en valeur tour à tour lors d’un solo. Ils dansent entre eux, et le public aussi se met à sauter au rythme de Catgroove, un de leur morceau le plus connu. Le plus impressionnant est la vitesse à laquelle on passe du Jazz des années 20 au DJ Set purement électro en quelques secondes.

Nous replongeons dans ces chansons que nous écoutions tant ; All night, ou encore The Mojo radio gang, et nous découvrons leurs nouveaux tubes. La scène est mouvante, les effets scéniques comme les jeux d’images et de lumières sont incroyablement bien travaillés. C’est une vraie réussite technique.

Un seul petit reproche : il est vrai qu’il faut tenir sur la durée, car deux heures d’électro-swing, c’est un peu comme une glace trop sucrée.

La tournée continue jusqu’au 11 février 2022.

©https://link.dice.fm/O1db22d91413