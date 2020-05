Nicolas Simon est le nouveau chef principal de l’Orchestre de Caen

A compter de septembre prochain et pour les trois saisons à venir. Il succède à Vahan Mardirossian et impulse une nouvelle énergie à l’Orchestre de Caen.

Formé au Conservatoire National Supe?rieur de Musique de Paris, il travaille aupre?s de Zsolt Nagy, Arie van Beek, Franc?ois-Xavier Roth, Pierre Boulez, Bruno Weil et devient assistant de Kwame? Ryan et Dennis Russel Davis a? l’Orchestre Franc?ais des Jeunes entre 2010 et 2012. Depuis 2014, Nicolas Simon est depuis janvier 2014 chef associé de l’orchestre Les Siècles.

En tant que chef principal invite? de l’Orchestre de Caen, qui doit fêter ses 70 ans le 18 septembre prochain,il succe?de a? Vahan Mardirossian, qui a occupé ce poste de septembre 2010 a? juin 2019. A partir du 6 octobre prochain, et donc du concert d’ouverture de la saison 2020/2021, Nicolas Simon assurera la direction de 6 concerts par an.

visuel : (c) Natacha Colmez / Communiqué de presse Orchestre National de Caen