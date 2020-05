L’agenda des expos virtuelles et les annonces de réouverture(s) de la semaine du 4 mai

Avant le 11 mai, il y a encore du nouveau du côté des diffusions virtuelles et après le 11, il est temps de penser à retourner dans les musées et les galerie et l’horizon s’éclaircit a priori pour le mois de juin où des réouvertures sont annoncées…

Les expos et expériences artistiques virtuelles

« Nous entendons par l’Art Brut des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistiques, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, ait peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (…) de leur propre fond et non pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode » disait Jean Dubuffet. Du 8 au 29mai, en ligne, l‘Outsider Art Fair propose une exposition d’art brut global qui permet de découvrir ces œuvres si atypiques.

Le Mémorial de la Shoah propose de découvrir son exposition de voir ou revoir son exposition de 2017 qui traitait de la manière dont la BD reflète la mémoire de la Shoah. En première partie « Mickey au camp de Gurs » nous dévoile son récit entre témoignages, horreurs et absurdité du quotidien des artistes au cœur de l’enfer. Et dans la section exposition nous pouvons découvrir toute l’histoire de l’art du comics et de la bande dessinée face aux crimes contre l’humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis le début du confinement et la fermeture de la Villa Paloma, le Nouveau Musée National de Monaco propose des ateliers à vivre en famille à la maison inspirés de l’exposition en cours à la Villa Paloma, Variations, Les Décors lumineux d’Eugène Frey, proposés par João Maria Gusmão. Une jolie manière de se transporter virtuellement vers le Sud.

Côté création, le plasticien Neil Beloufa nous propose une pièce inédite et collaborative, une série intitulée Screen Talk, co-produite par la Fondation d’entreprise Ricard, sera disponible en ligne à partir du 8 mai. Même la page d’attente du site donne envie… va-t-on recevoir une claque face aux événements d’aujourd’hui? La planète qui nous observe nous réserve bien des surprises.

Et cette fin de confinement est aussi le temps du lancement de Art [email protected] en digital! Phillips lance la série de talks d’Arnold Lehman, Senior Advisor chez Phillips et Directeur honorifique du Brooklyn Museum. Ces discussions nous invitent à comprendre la situation des artistes, galeristes, directeurs de musée, curators, collectionneurs et critiques depuis leurs ateliers ou domiciles. Lancé le 28 avril avec l’artiste new-yorkaise Deborah Kass, Art [email protected] propose un nouvel épisode tous les mardis à 18h tout au long du printemps et de l’été. Dans ces conversations très personnelles et sans montage d’une durée de 30 minutes, Arnold Lehman invite de nombreuses personnalités du monde de l’art, comme les artistes incontournables Ai Weiwei et Judy Chicago ou encore la figure du street art Lee Quiñones, la galeriste Marianne Boesky, ou encore le CEO de Phillips Edward Dolman, parmi tant d’autres. Les vidéos sont publiées chaque semaine sur Facebook, et les versions podcast sont disponibles sur phillips.com et la plupart des plateformes de podcast. C’est une belle opportunité de découverte sans prétention.

Enfin, pour soutenir la création une nouvelle cagnotte est mise en place pour le projet @lesamisdesartistes : « Notre première opération destinée au fonds de soutien de la Fondation Antoine de Galbert a dépassé nos espérances avec plus de 8000€ collectés. Notre seconde opération (en cours à partir d’aujourd’hui) se fait au profit le bureau d’Aide Sociale de l’association de la Maison des Artistes (MDA) qui vient en aide à près de 200 artistes en difficulté par an. En accord avec leur équipe, nous avons décidé de contribuer, avec vous, à l’effort spécifique encore plus grand qu’ils ont mis en place pour soutenir les artistes touchés par les conséquences du COVID-19. »

Une aide sociale où tout le monde peut participer.

Les réouvertures prochaines! Ça fait du bien

Cette semaine ce sont les bonnes nouvelles. La Fondation d’entreprise Martell rouvre le 25 juin avec l’exposition Places to be. Une réflexion confinée permis de créer et de penser la façon que nous avons aménager notre Terre. Sa programmation design & craft nous permettra de voyager dans un design local à l’échelle internationale.

La Collection Lambert est heureuse de pouvoir présenter au public deux expositions temporaires à partir du mois de juin. La ville d’Avignon sera aménagée, Yan Pei-Ming pourra être apprécié dans la Grande Chappelle du Palais des Papes, Kim Gordon investira la totalité de l’espace du premier étage de l’Hôtel de Montfaucon à la Collection Lambert et, dans le cadre du Grand Arles Express l’exposition photo Purple America par Jérôme Taub pourra être appréciée. La Collection Lambert annonce mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour permettre aux visiteurs de découvrir les œuvres en toute sécurité.

(c) Nan Goldin, Brian’s Birthday, 1983 © Donation Yvon Lambert à l’État français / CNAP / Dépôt à la Collection Lambert, Avignon