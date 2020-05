« Parlement », quand France Tv vous emmène au coeur de l’administration de l’Union Européenne

Série comique sur les rouages de la machine européenne dans les yeux d’un jeune attaché parlementaire français fraîchement débarqué à Bruxelles, Parlement, d’Emilie Noblet et Jérémie Sein, affiche joliment les étoiles du drapeau européen.

Bruxelles, tout juste post-Brexit. Le jeune Samy (Xavier Lacaille) débarque à Bruxelles, où il réside en auberge de jeunesse, pour prendre ses fonctions d’attaché auprès de l’eurodéputé français Michel Specklin (Philippe Duquesne). Ce dernier est aussi aguerri qu’il est fuyant, pour ne pas trop se laisser happer par les sollicitations de l’administration. Mais Samy se fait tout de suite bizuter et accepte, au nom de son député, un rapport de la commission pêche… Malgré les conseils retenus de l’attachée parlementaire de la députée britannique pro-Brexit encore en place pour peu, Rose (Liz Kingsman), il accumule les bourdes. Peut-être un peu poussé d’ailleurs par son nouvel ami, l’Allemand « Toto » (Lucas Englander), qui est au service de la machiavélique conseillère politique Ingeborg (Christiane Paul)… Il n’empêche, en route, il se prend de passion pour sa mission : sauver les requins de la pratique des découpes de leurs nageoires (shark finning). Même, si, comme le lui rappelle sa mère, cette cause semble anecdotique à côté de celle des migrants ou de la pauvreté, pour Sam il est important de défendre un poisson craint, plus difficile à défendre que le Dauphin…

Structuré en épisodes courts de 25:27 minutes, reposant sur ses personnages assez bien définis et jouant justement avec les clichés de leur nationalité, Parlement est un bain de bonne humeur qui ouvre l’inside joke de l’administration bruxelloise au commun des mortels. Plus proche d’une Auberge espagnole (film cher au personnage de Samy et que personne n’a vu) que d’un vrai sésame pour entrer dans le pourquoi et le comment de l’administration, Parlement est un joli huis clos qui s’ouvre sur une échappée à Strasbourg. La série de dix épisodes se regarde d’une traite et se déguste…

Parlement, d’Emilie Noblet et Jérémie Sein, avec Xavier Lacaille, Liz Kingsman, Lucas Englander, Christiane Paul, William Nadylam, 10 épisodes de 26 minutes, France.tv, disponible en ligne depuis le 9 avril.

visuel : (c) France TV