Mesures de soutiens aux artistes et salariés du secteur culturel

Un message du gouvernement envoyé un peu plus tôt ce matin annonce les aides et les soutiens mis en place, en particulier la question des intermittents.

Dans le communiqué officiel, le ministre de la culture Franck Riester et la ministre du travail Muriel Pénicaud annoncent qu’ils décident de neutraliser la période allant du 15 mars jusqu’à la fin de la période de confinement. Cela implique deux choses. Premièrement, la période de calcul, qui dure normalement 1 an, est dans les conditions actuelles mise sur pause pour toute la durée du confinement. Ainsi, cette mesure permet aux artistes et aux salariés de ne pas « perdre » les heures qu’ils auraient pu effectuer.

La deuxième mesure, liée à la première, consiste à continuer d’assurer le paiement des indemnités chômage même pour les artistes arrivant en fin de droit, et ce encore une fois jusqu’à la fin de cette période de crise.

Cependant, plusieurs questions subsistent, en particulier à cause d’un manque de clarté de la part du gouvernement. Ainsi, suite à ces nouvelles mesures, qui mettent sur pause le système de rémunération, les lieux d’accueil doivent-ils quand même payer les compagnies, et donc les artistes, comme cela était indiqué il y a trois jours ? Ou cette neutralisation s’applique-t-elle aussi à ce cas de figure ?

Cette question est liée à celle des reports de pièces, puisque le décalage de date de représentation entraîne lui-même l’annulation de programmations postérieures, décalant ainsi le problème à plus tard.

Visuel : ©all creative commons – Ministère de Culture