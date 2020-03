Offrez vous un moment de poésie avec les coloriages gratuits de l’artiste Inès Longevial

Suite à l’annonce des mesures de confinement par Emmanuel Macron, l’artiste contemporaine Inès Longevial a mis à disposition de sa communauté gratuitement six feuilles de coloriage. Une jolie initiative qui ravira aussi bien les petits que les grands. A vos imprimantes !

Vous avez certainement déjà aperçu les peintures de cette jeune plasticienne française. Ne serait-ce que par ses collaborations avec Amélie Pichard, Kitsuné, Fred Perry, Levi’s ou Nike. Dans ses soutiens de nombreuses personnalités telles que Jacquemus, Leo Walk, Aurélie Saada (Brigitte)… Un univers singulier et envoûtant abordant pourtant des thèmes complexes comme la féminité, le corps ou la sororité.

La palette est souvent faite de coloris pastels, doux. Elle toujours rehaussée par des tons bruns, rouges, ou bleutés un peu plus saturés. Principalement des portraits de femmes. On croit la reconnaître. Si elle avoue se servir parfois de son visage comme base, elle sembler préférer laisser libre court à son imagination, observant les gens qui l’entourent, ou qu’elle observe installée depuis son studio ou une terrasse de café. La nature est généralement au rendez-vous. L’ensemble offre une peinture harmonieuse, généreuse et chaleureuse que l’on doit surement à la lumière et aux inspirations de son sud-ouest natal.

Pour nous offrir un petit moment d’ « amour et de poésie » dans cette période si particulière, l’artiste propose aux personnes de télécharger ici ses six dessins que vous pourrez ensuite mettre en couleurs au crayon, aux pastels, à l’aquarelle ou en peinture, seul.e, en famille ou entre amis. Pour ceux en manque d’imprimante, on pourrait vous proposer d’essayer de reproduire les traits, un beau challenge DIY, mais in fine ça ne serait plus vraiment signé « Longevial ».

On vous laisse également découvrir compte Instagram @ineslongevial.