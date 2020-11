Le retour d’Edouard Baer sur France Inter

Le comédien avait relancé temporairement son émission « Lumières dans la nuit » lors du premier confinement. Il sera de retour sur l’antenne à partir de ce samedi pour égayer nos soirées jusqu’à Noël.

Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer. Chaque samedi soir de 21 heures à 23 heures le comédien sera à l’antenne pour nous faire passer de belles soirées. « Le comédien Edouard Baer, entouré d’invités, avec son style si particulier, apportera légèreté, bonne humeur et toujours beaucoup de poésie en cette période si singulière. » nous annoncé France Inter ce lundi.

Alors « Lumières dans la nuit » c’est quoi? France Inter avait donné carte blanche au comédien à multi-facettes. C’est ainsi qu’est né une émission créée sur mesure par Edouard Baer. Un espace de liberté, de débats, de création et de conversations. Des auditeurs pris au téléphone, des amis, des artistes, des inconnus, tout le monde est convié a partager et passer un bon moment.

Ce n’est pas une premiere à la radio pour Edouard Baer. Après avoir animé la matinale de Radio Nova en 2016. Il rejoint France Inter à la rentrée 2018 et lance son émission hebdomadaire « Lumières dans la nuit ». Après une saison fructueuse et appréciée par le public, le maitre de cérémonie au festival de Cannes quitte France Inter pour se concentrer sur sa pièce de théâtre. Pendant le premier confinement, c’était pour le plus grand plaisir de ses auditeurs qu’il avait relancé temporairement son émission.

Comme chaque bonne chose a une fin, l’émission se tiendra seulement jusqu’au samedi 19 décembre. Alors pour ne pas manquer une minute, rendez-vous ce samedi à 21 heures sur France Inter.

Visuel : ©Alatele.fr