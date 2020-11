Disparition de l’écrivain américain Luke Rhinehart

L’auteur de L’homme-dé s’éteint dans son état natal de New York à l’âge de 87 ans.

Né en 1933 à Albany (New York), George Cockcroft est un enfant timide et complexé qui ne s’intègre pas facilement dans l’académie militaire dans laquelle il est placé. Très tôt le jeune garçon se découvre une passion qui lui permet de dépasser son angoisse : le jeu. Cette passion donne un sens à son ambition artistique et plus globalement à sa vie tout entière. George invente très vite le personnage de Luke Rhinehart, un double fictionnel sur lequel il peut projeter cette passion dévorante.

Il publie en 1971 L’homme-dé qui deviendra un véritable succès critique et public. Le roman narre la vie d’un psychiatre parfaitement intégré dans la société qui s’avère être Luke Rhinehart. Mais le double fictionnel de George Cockcroft choisit un jour de laisser le hasard dicter son destin. Toutes ses décisions sont désormais prises selon le résultat d’un lancer de dés. Luke Rhinehart s’affranchi de toutes normes sociales et brise les règles d’un monde ordonné.

Le sulfureux ouvrage (censuré dans une cinquantaine de pays) est facilement assimilable à une semi-autobiographie. En effet George Cockcroft expérimente parfois lui aussi ce mode de vie où un lancer de dés détermine un choix à un moment donné. L’auteur américain inscrit cette philosophie aussi ludique qu’anarchiste dans la culture populaire avec plus de deux millions d’exemplaires vendus.

George Cockcroft s’est éteint le 6 novembre dans la bourgade de Canaan dans l’état de New York. Il s’est fait discret pendant de nombreuses années et a toujours été particulièrement énigmatique. Qui sait ce que son dernier lancer de dés lui avait prédit ?

Visuel ©Brushstrokes2 Creative commons