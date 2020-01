Jeremy Irons nommé président du jury pour la Berlinale 2020

Connu pour son élocution raffinée, sa voix posée et sa présence, celui qui est maintenant « le méchant » par excellence des grosses productions hollywoodiennes chaperonnera la cérémonie. L’acteur de 71 ans succédera à l’actrice française Juliette Binoche pour cette fonction honorifique.

Avec un début sur les planches londoniennes puis à Broadway, il est ensuite repéré par les grandes compagnies de production et tourne aussi bien dans des films d’auteur autant que dans des blockbusters. Par sa prestance, son élégance de gentleman britannique, il s’est vite imposé comme un immense interprète. Il a reçu de nombreuses distinctions comme l’Oscar du meilleur acteur ainsi que plusieurs Golden Globes. Défenseur fervent de la cause environnementale, le héros de Watchmen est aussi celui d’un documentaire sur la surconsommation et la gestion des déchets : Trashed.

La nouvelle direction artistique de la manifestation berlinoise – composée de Mariette Rissenbeck et de Carlo Chatrian – a affirmé l’importance de l’acteur dans leur « voyage cinématographique », et l’acteur s’est déclaré « honoré » et « très heureux » de sa nomination.

Il délivrera le célèbre Ours d’Or à l’issu du festival international du film qui se tiendra du 20 février au premier mars.

Visuel : © Gage Skidmore

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode