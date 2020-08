France Télévisions mettra en place un grand concert en soutien au Liban

D’après Le Parisien, ce concert de soutien au Liban devrait être retransmis sur France 2, à la rentrée, avec de grands noms français et libanais sur scène.

Une semaine tout juste après la double explosion survenue à Beyrouth et ayant entrainé plus de 150 morts et 6000 blessés dans la capitale libanaise mardi 4 aout, France Télévisions souhaite à son tour faire un geste pour le pays meurtri. En effet, selon les informations du Parisien, Delphine Ernotte – la présidente récemment reconduite à la tête du groupe de chaînes publiques – à fait part à Ibrahim Maalouf, le célèbre trompettiste franco-libanais, de sa volonté d’organiser un grand concert caritatif visant à récolter des fonds pour aider le Liban à se reconstruire.

Un communiqué du groupe déclare en ce sens : « Le Liban traverse une terrible épreuve. France Télévisions est aux côtés des artistes pour organiser un grand concert de soutien et de solidarité au profit du Liban et de sa population sinistrée, explique la présidente du groupe public. Mais au-delà de notre mission de service public, il s’agit aussi de manifester notre fraternité au peuple libanais meurtri par trop de drames. »

La présence de stars internationales de la chanson

Pour la mise en place de cet événement inédit, une foule de détails est cependant encore à résoudre et des incertitudes sont encore au tableau. Comme, par exemple, la liste des artistes invités à cette soirée. Pour l’occasion le groupe de chaînes publiques promet une programmation composée d’artistes de talents, à la fois libanais, français et d’autres nationalités, des artistes qui sont tous d’envergure internationale. Si la présence sur scène de chanteurs tels que Matthieu Chedid et Ibrahim Maalouf (tout deux amis à la ville) est assurée, on se rappelle cependant que quelqu’un comme Bernard Lavilliers avait déjà réclamé un concert de la sorte pour « récolter des fonds, bien sûr, mais aussi afin de témoigner au peuple libanais de notre soutien moral, de notre solidarité », explique t-il au Parisien.

Une chose est sûre. Paris sera le lieu où se tiendra le concert. Celui-ci sera retransmis en direct sur France 2 en première partie de soirée. France Inter consacrera également ses ondes à ce concert lucratif dans la mesure où Radio France sera également inclus dans le partenariat de cette soirée. Nul ne sait par contre qui seront les présentateurs, ni la date précise du concert qui aura lieu à priori dans le courant de l’automne, après la rentrée.

©FranceTV/WIKI/domainepublic