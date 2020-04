Les concerts virtuels à ne pas rater dans les prochains jours

La musique live commence à vous manquer ? Ne bougez pas (de chez vous), nous avons ce qu’il vous faut : les meilleurs concerts virtuels à travers le monde. Et tout ça, gratuitement…

One world : Together at home : dans la nuit du 18 au 19 avril à 2h

À l’initiative de lady gaga, ce concert réunira le gratin de la pop américaine. Pour ne citer qu’aux, il y aura par exemple : Jennifer Lopez, Alicia Keys, Pharell Williams…. et aussi Céline Dion a annoncé sa participation il y a quelques jours. Diffusé en direct sur France 2 et sur CStar, ceux qui auront préféré dormir pourront revoir cette grande soirée en replay sur MyCanal et sur la plateforme de France Télévisions.

Brunch avec Matthieu Chedid : le dimanche 19 avril à 12h

Présent depuis le début du confinement sur les réseaux sociaux avec un ou deux concerts par semaine, M déroge à ses habitudes – plutôt le soir ou en après-midi – et décide d’animer votre milieu de journée, retrouvez-le à midi sur Facebook et Instagram, il ensoleillera votre dimanche.

Lou Doillon : le 22 avril à 17h

Celle qui devait chanter au printemps de Bourges se lancera pour son premier concert en live streaming. Plus confidentielle certes, nous sommes sures que la musique de l’actrice trouvera son public et que vous saurez apprécier ses talents de chanteuse, pour ceux qui ne l’ont jamais vu sur scène.

Jason Mraz : le 22 avril à 19h

Après avoir vu Lou Doillon, vous pourrez si vous le voulez enchainer avec la Pop de Jason Mraz. Révélé et mis en lumière par la chanson « I’m Yours », Jason interprètera en live streaming ses anciennes et ses nouvelles chansons, pour le plaisir de tous les confinés.

Les récurrents

De nombreux artistes sont présents tous les jours ou toutes les semaines pour divertir leurs fans, nous vous avons fait une petite selection