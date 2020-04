Le Festival de Cannes lance son marché du film numérique du 22 au 26 juin

Alors que toutes les sections parallèles – Semaines de la Critique, Acid, Quinzaine des réalisateurs- ont annulé leur édition 2020, après avoir espéré repousser sa tenu au mois de juillet le Festival de Cannes annonçait qu’il continuait à « étudier l’ensemble des éventualités permettant d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre ». La Réponse ? Un marché du film Online, lancé par Jérôme Paillard, le Directeur délégué du Marché du Film du Festival.

Après une enquête réalisée auprès de réalisateurs du monde entier, plus de 80 % d’entre-eux expriment un besoin de rendez-vous comme le marché du film cannois dès ce printemps. C’est en effet là qu’ils réalisent les acquisitions de fils nécessaires et 66 % disent faire confiance à un marché Online pour remplir cette fonction.

Ce marché virtuel se rapprochera le plus possible d’une expérience physique à Cannes, avec une série d’espaces en ligne, se rapprochant de la réalité des entrailles du Palais et le périmètre afférent sur la croisette. Il y a aura des stands virtuels pour les agents de vente, des Pavillons virtuels pour les institutions, des prises de rendez-vous pour les rendez-vous via l’application de networking du marché, des projections en ligne sur Cinando, plateforme lancée par le Marché du Film en 2003, avec des mesures de sécurité strictes et des programmes et conférences seront transposés dans l’espace numérique (Cannes Docs, Cannes Next, Producers Network, Goes to Cannes, Frontières ou Fantastic 7).

Le Marché du Film Online proposera également des “speed meetings” autour de compositeurs, d’éditeurs de livres ou de producteurs et Cannes XR permettra de visionner les films avec un casque de Réalité Virtuelle.

Les accréditations au Marché du Film Online seront bientôt disponibles pour les professionnels de l’industrie au prix de 95 € au tarif early bird jusqu’au 29 mai puis 195 € au tarif normal. Cette accréditation comprend un an d’abonnement à Cinando.

Plus d’informations sur le site du Festival de Cannes.

visuel : YH.