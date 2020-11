Marie Chaudey et Didier Blonde remportent le Prix Hennessy 2020

Si la cérémonie de remise des prix Hennessy 2020 n’a pas pu avoir lieu réellement, les prix ont tout de même été décernés à la journaliste littéraire Marie Chaudey et au romancier Didier Blonde.

Marie Chaudey, pour l’hebdomadaire « la Vie »

Marie Chaudey remporte le prix Hennessy 2020 du Journalisme Littéraire qui existe depuis 1987. Ex-grande reporter, elle exerce aujourd’hui dans l’hebdomadaire « la Vie » dans lequel elle a interviewé Erri de Luca, l’écrivain napolitain, mais aussi Toni Morrison ou encore Olga Tokarczuk quelques années avant qu’elle ne reçoive le prix Nobel de littérature. Le reportage littéraire « la Vie », guidé par la romancière Fiona Melrose, s’intéresse à « Johannesburg, trente ans après la libération de Mandela ».

Didier Blonde, pour « Carnet d’adresse » (l’Arbalète)

Le second prix est décerné à l’écrivain Didier Blonde. Son ouvrage « Carnet d’adresse » mélange érudition et écriture passionnée. Il crée un véritable carnet adresses des plus grands personnages de la littérature française, comme Madame Arnoux, la Dame aux camélias, Adèle Blanc-Sec, ou encore le Commissaire Maigret ou D’Artagnan et s’interroge sur le degré de réalité de la vie de ces héros de fiction. Il nous invite à relire les classiques, et nous transmet sa véritable passion pour la littérature. Didier Blonde recevait en 2015 le prix Renaudot pour son essai « Leïlah Mahi 1932 ». Il sera par ailleurs l’invité de la Maison de la Poésie ce lundi 23 novembre lors d’une soirée diffusée en direct.

Didier Blonde, Carnets d’adresses, Gallimard, 2020, 19€

Visuel : © L Larralde