Spike Lee prépare un film musical sur l’histoire du Viagra

Le réalisateur surprend une nouvelle fois avec une comédie musicale sur un sujet qu’il n’a pas forcément l’habitude de traiter.

Vous connaissez forcément Spike Lee pour son farouche engagement contre le racisme et la discrimination dont sont victimes les afro-américains. L’identité noire américaine définit clairement sa filmographie avec des succès tels que Do the right thing, Malcolm X ou encore BlacKkKlansman. Spike Lee continue d’être à 63 ans un fervent défenseur de cette cause. On ne compte plus ses sorties parfois virulentes sur des personnalités américaines. Récemment c’est Quentin Tarantino qui en a fait les frais pour son utilisation trop récurrente du n-word dans ses films.

C’est bien comme ça qu’on apprécie Spike Lee et il faut le dire, le réalisateur américain continue toujours de nous surprendre. Alors qu’il a longtemps déclaré détester les comédies musicales, le voilà qui se lance dans un projet particulièrement original. L’idée lui est venue alors qu’il lisait un article sur l’apparition du Viagra en 1998. Fasciné par le parcours de la pilule magique, Spike Lee souhaite réaliser une comédie musicale retraçant la conception du produit, avec une grâce que l’on imagine et que l’on espère.

Il s’est pour l’instant entouré du producteur Matt Jackson (spécialisé dans le cinéma d’action) et des compositeurs de Broadway Stew et Heidi Rodewald. Le cocktail est intéressant mais ne possède pas encore de date de sortie. Reste à savoir si Spike Lee nous surprendra jusqu’au bout.

Visuel ©David Shankbone Creative commons