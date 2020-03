Madelen : la nouvelle plateforme streaming de l’INA

Un peu de réjouissement dans ce contexte morose depuis que l’Institut National de l’Audiovisuel a annoncé lancer sa plateforme de streaming Madelen ce mercredi 18 mars. Comme quoi, le confinement a ses avantages…

C’est le moment de bousculer vos habitudes Netflix et d’explorer des productions vintages insolites ! Au programme sur Madelen : des émissions mythiques de la télévision des années 80 telles que Apostrophe ou Bouillon de Culture, des concerts inédits voire jamais diffusés, des femmes oubliées de la télévision française redécouvertes. En outre, plus de 13000 contenus mis en ligne pour lutter contre l’ennui et découvrir des programmes originaux de 1950 à aujourd’hui. Et les trois premiers mois sont offerts ! Ça vaut le coup…

Visuel : INA