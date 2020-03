Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (3)

Un nombre toujours croissant de musiciens se mettent à filmer leurs mini concerts chez eux et les diffusent sur les réseaux sociaux. Notre série ne manque donc pas de ressources et nous partageons avec vous nos trouvailles !



Le chef Yannick Nézet-Séguin a un message pour vous, sur la diffusion des concerts de l’Orchestre Métropolitain !

Le flûtiste et chef Alexis Kossenko vous sohaite bonne nuit en jouant sur flûte à bec Good night and the joy be with you (The Caledonian Pocket Companion) d’Oswald

Le pianiste David Kadouch joue chaque jour un court morceau sur son compte Twitter. Aujourd’hui, « sheep may safely graze » extrait de la Cantata BWV 208 de Bach (arrangement de Petri)



Sur sa page FaceBook, le directeur artistique de Irish Baroque Orchestra et bassoniste, Peter Whelan joue tout seul un air extrait de la Cantate Kommt, verruchte Sodoms-Knechte de Telemann pour quatre bassons, une voix basse et un continuo ! Une virtuosité renversante !

La violoncelliste Sonia Wieder-Atherton joue soit seule chez elle à Paris, soit en duplex avec la pianiste Imogen Cooper à Londres ! Suivez l’aventure sur son compte Twitter.

La pianiste Vanessa Benelli-Mosell interprète le Prélude du Tombeau de Couperin de Ravel

Visuel : ©Peter Whelan