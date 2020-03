Éveiller culturellement vos enfants à la maison

En dehors du temps scolaire, comment maintenir des temps ludiques qui soient également culturels?

Effectivement, les enfants et les adolescents ont beaucoup à faire du côté des cours, souvent avec l’aide d’un parent. Mais la récréation, le périscolaire, les copains et les copines ne sont pas au programme. Pour leur permettre de s’amuser avec finesse, les sons sont toujours une bonne option. Pour France Inter, c’est la voix de Laure Grandbesançon qui guide les 6-10 ans sur les chemins des grandes odyssées. On croise aussi bien le Roi Arthur que Nancy Wake, combattante et espionne pour la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les Odyssées sont en ligne ici.

WILD est une plateforme de podcasts animaliers. « L’école à la maison », permet aux enfants de découvrir des animaux, des territoires et des voyages de manière interactive, en cette période difficile de confinement.

La télévision, objet relégué à la poubelle depuis l’avènement Netflix, redevient un bon outil. Elle permet de diffuser internet avec n’importe quelle box, ce qui par ricochet vous permet de faire entrer un cours de sport grand écran dans le salon. Car oui il y a toujours des séances de gym à la télé, le confinement nous apprend beaucoup de choses ! La chaîne Gym Direct est une mine d’or, par exemple :

Autre activité plus calme, dessiner ! Penelope Bagieu a fabriqué des planches à l’image de ses adorables sorcières :

Et puis, toujours, écouter de la musique et des contes musicaux. Farces et Attrapes de Jeanne Plante invite François Morel, Olivier Py, Chloé Lacan,Nicolas Jules et Stéphane Sanseverino dans un pays où il y a un prince, une princesse et tout et tout, mais bien décalé ! Autre album génial, Mort de rire de de Pascal Parisot est un nid à tubes pour toute la famille.

Visuel : ©Farces et attrapes