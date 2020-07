Le street artiste Bansky incite les usagers du métro à porter le masque

C’est maintenant au tour de Banksy. Alors que les officiels envisagent de plus en plus la possibilité d’un rebond de la COVID-19, dans son dernier clip publié sur son compte Instagram, le street artiste exhorte les usagers du métro de Londres à porter un masque.

“I get lockdown but I get up again. “

I like this scene #Banksy pic.twitter.com/gY2DneSrTz — ??? (@00001V) July 15, 2020

«Si t’as pas de masque, t’as rien compris», tel est l’intitulé du post Instagram de Bansky, une vidéo de plus d’une minute. On y voit un homme vêtu d’une combinaison et de lunettes de protection – dont l’apparence peut évoquer un agent de la voirie – qui entre dans le «Tube», puis dans un wagon.

Bansky, armé d’un pochoir et d’un pulvérisateur, ne désinfecte non pas la rame mais l’estampille des rats qui jouent avec des masques chirurgicaux. Si l’un des rats utilise un masque comme parachute, l’autre abuse du gel hydroalcoolique jusqu’à repeindre l’une des parois du wagon avec.

La vidéo prend fin sur un double message. Une partie du message est à lire sur le mur d’un quai et, l’autre, sur les portes refermées d’une rame. On y lit : «Je me suis confinée, mais je me relève».

Cette performance audiovisuelle entre très certainement en écho avec les dernières déclarations du premier ministre britannique, Boris Johnson, qui devrait faire passer une loi le 24 juillet demandant aux Britanniques de porter le masque dans les supermarchés et les magasins, sous peine de contravention.

Visuel : ©Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)