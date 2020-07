Jeu de société : 2 exemplaires de « LEGACY : Quest for a Family Treasure » à gagner

Dans le cadre de la campagne de financement participatif du jeu de société « LEGACY : Quest for a Family Treasure », Argyx Games offre 2 exemplaires de l’un de ses jeux d’enquête, The Love Lock Agency. Inspirés des escape rooms, ces aventures narratives mêlent énigmes d’observation, de déduction et de manipulation, avec de vrais objets & documents pour davantage d’immersion.

Pour participer au jeu-concours Legacy : Quest for a Family Treasure

Pour participer, remplissez le formulaire de jeu concours ci-dessous. Le tirage au sort au lieu le 20 juillet, et les gagnants seront prévenus par e-mail.

Pour financer Legacy : Quest for a Family Treasure

Vous souhaitez participer à la campagne de financement ? Rendez-vous sur KickStarter. De belles contreparties sont à la clé.

Bonne chance !