Zébrures d’automne 2020 : 2 x 2 pass pour tous les spectacles de la programmation à Limoges

Quelle est la programmation des Zébrures d’automne 2020 (Limoges) ?

Du 23 septembre au 3 octobre, l’automne à Limoges sera zébré. Pour le festival les Zébrures d’automne, des artistes venus du monde entier se donnent rendez-vous dans les salles et les rues de Limoges pour 10 jours de théâtres, de danses et de musique. Les disciplines se croisent, se rencontrent et éclairent notre monde contemporain : en cherchant dans le passé les éléments déclencheurs de notre présent, en regardant sous un autre angle des événements que l’histoire officielle occidentale a transformé, en suivant au plus près les luttes d’une jeunesse qui change le monde, en interrogeant les individus et les systèmes, en apportant de la poésie là où nous avions perdu l’habitude la trouver.

Manou Gallo, Missy Ness, Perrine Fifadji, Étienne Minoungou, Popimane, Mohamed Kacimi, Smockey, Rokia Traoré, Maud Galet Lalande, Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié, Hélà Fattoumi et Éric Lamoureux, Arash Sarkechik et tant d’autres seront là, en vrai, pour apporter au monde qui change, de la poésie et de la musique, des textes qui percutent et des corps sensibles.

