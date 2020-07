L’agenda cinéma de la semaine du 15 juillet

Cette semaine au cinéma: Road trip sombre, plongée dans l’intimité d’un couple israélien, teen movie entre le dark et le solaire… Toute La Culture vous à fait une petite sélection. En prime, des rétrospectives et des commémorations, au cinéma ou en live.

Beloved de Yaron Shani

Le réalisateur israélien, découvert avec l’âpre et magistral film choral Ajami (récompensé par le jury de la Caméra d’Or 2009), revient avec non pas un, mais deux films qui nous plongent dans l’intimité d’un couple en Israël aujourd’hui, entre fiction et documentaire. Alors que nous découvrions, dans le premier volet Chained, sorti en salle la semaine dernière, le point de vue de son mari Rashi, Beloved nous partage la perspective d’Avigail, infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv qui se retrouve confrontée à la fragilité de son couple et cherche à se reconnecter avec elle-même.

Retrouvez l’interview du réalisateur Yaron Shani par Toute La Culture.

Abou Leila d’Amin Sidi-Boumediène

Déjà remarqué pour ses courts métrages (Demain, Alger ?, l’île, Serial K), Amin Sidi-Boumediène signe avec About Leila son son premier long-métrage. Tourné en Algérie, il a été sélectionné à la 58e Semaine de la Critique. Sidi-Boumediène propose ici un road trip sombre et anxiogène qui met en scène deux amis à la poursuite d’un terroriste. Mêlant rêves et délires avec la réalité, c’est surtout un moyen pour l’auteur de dénoncer la violence de son pays.

Lisez la critique d’Abou Leila par Toute La Culture.

Été 85 de François Ozon

C’était un des films les plus attendus pour la réouverture des salles de cinéma avec son label Cannes 2020. François Ozon, après Grâce à Dieu l’année dernière, signe un film d’été plus léger, mais qui reste toutefois un drame. Il dépeint l’été 85 d’Alex au côté de David, la naissance d’un amour et la fin de celui-ci. Ozon joue avec les codes du teen movie et présente un film sur bande sonore des années 80, un délice !

Felicità de Bruno Merle

Bruno merle était déjà scénariste du Prince oublié sorti en 2020, c’est en tant que réalisateur qu’il revient 13 ans après Héros avec Felicità, une comédie charmante et solaire. C’est l’histoire d’une famille pas comme les autres, heureuse mais un brin chaotique, qui la veille de la rentrée au collège doit partir à la recherche de Chloé, la mère disparue. Un cosmonaute rejoindra l’affaire pour ce drame familial tout en poésie. Porté par Pio Marmaï en homme enfant et accompagné de Camille Rutherford, Felicità vous séduira.

Mon ninja et moi d’Anders Matthesen et Thorbjørn Christoffersen

Après un triomphe au Danemark, son pays d’origine, Mon ninja, arrive en France et propose un film d’animation divertissant pour les enfants mais également pour les adultes. C’est l’histoire de Alex, élève en 5ème qui se voit offrir une poupée ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux qui s’anime et parle. Un film intelligent aux personnages politiquement incorrect qui touche par sa dimension sociale.

PROJECTIONS EN PLEIN AIR

Le jardin des Deux Rives au centre de l’été à Strasbourg

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Strasbourg propose, dans le cadre des animations estivales, des séances de cinéma en plein air accompagnées d’une proposition d’animations. Pour la première fois, ces séances se dérouleront tous les vendredis sur un seul site : le jardin des Deux Rives. Les neuf films qui seront projetés ont été choisis pour s’accorder avec thème de l’été : la « slow life ». Vendredi 17 juillet : Un jour sans fin, réalisé par Harold Ramis

CINÉPHILIE

Louis de Funès à la cinémathèque

La cinémathèque réouvre ce mercredi 15 juillet avec une exposition sur Louis de Funès et un ensemble de projections de ses plus grands films, 35 programmations estivales !

Retrospective Werner Herzog à la Filmothèque du quartier latin

L’évènement Werner Herzog se déroule du 08 juillet au 28 juillet à la Filmothèque du quartier latin. Retrouvez tous les films de ce héraut du cinéma allemand seventies, une retrospective en 21 programmes.

Projection d’Une nuit au Louvre le 16 juillet

16 juillet projection une nuit au Louvre : https://www.louvre.fr/une-nuit-au-louvre-leonard-de-vinci

Le musée du Louvre et Pathé Live s’associent pour diffuser en exclusivité au cinéma le film « Une nuit au Louvre : Léonard de Vinci« , la visite privée de l’exposition événement lancée à l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Retrouver donc au cinéma la visite de cette grande rétrospective consacrée à l’ensemble de sa carrière de peintre. Des séances exceptionnelles sont organisées du 16 au 22 septembre partout en France, en Suisse et en Belgique, et à partir du 16 septembre dans le reste du monde.

MÉMOIRE

Commémoration en ligne de la rafle du Vel d’Hiv

Les jeudis 9 et 16 juillet, le Mémorial de la Shoah organise sur ses différents réseaux sociaux et son site internet la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv du 16 et 17 juillet 1942 au cours de laquelle 13 152 juifs dont 4 000 enfants sont arrêtés à Paris et en région parisienne. Plus d’infos ici

Projection du film Un sac de billes de Christian Duguay

Le Mémorial de la Shoah vous invite à la projection du film Un sac de billes de Christian Duguay, avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel. Toutes les infos ici.

VOD

Collection Alice Guy sur Cinetek

La Cinetek propose une collection Alice Guy, première femme réalisatrice de l’histoire puis première femme productrice. La Cinetek vous propose de voir ou de revoir ses plus grands films.

Visuel: Affiche été 85