L’agenda virtuel du week-end du 27 mars

Ce week-end on chante, on danse, bref on fait la fête depuis chez soi grâce aux événements en live ! De quoi égayer notre confinement.

Le Sofa Festival

Des artistes renommés se produiront en ligne ce week end pour le Sofa Festival, un festival musical et interactif, tous genres mélangés. Au programme : Lea Paci, Tessa B., Gautier Capuçon, Alain Souchon, Stone Van Brooken… Le Sofa Festival, par Warner Bros en partenariat avec la FNAC et Songkick. Les 26 et 27 mars entre 14h et 20h. L’intégralité de l’évènement ici. (Possibilité de revoir les lives manqués)

« Teuf d’appart » – Radio Nova

Radio Nova continue ses « Teufs d’appart » pour la seconde semaine avec un match retour entre Yuksek, un live depuis Reims et Get a room ! depuis La Tour Solaire de Meudon. Alors si vous souhaitez faire la teuf depuis votre canapé, c’est ici ! Les 27 et 28 mars de 20h à 00h.

« Alors on danse ! » – Social Bar

Pour chanter et danser, un live spécial chansons françaises ce soir 27 mars à 21h proposé par le Social Bar avec le Dj Grand Love. Le tout sur vinyles… Vous pouvez encore proposer vos musiques préférées ! L’événement ici.

Mais aussi…

Le Festival des arts confinés

Le Festival des arts confinés, créé par Arnaud Méthivier artiste orléanais, propose chaque jour des productions inédites, entre théâtre, musique et danse. Tous les jours à 19h. Toutes les créations ici.

L’Opéra de Paris

Retrouvez le cycle intégral Des Symphonies de Tchaïkovski ou Don Giovanni de Mozart en ligne, les productions emblématiques de l’Opéra national de Paris. Un partenariat avec France Télévisions. Par là.

Visuel: Yuksek – Radio Nova