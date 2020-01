L’agenda culture de la semaine du 27 janvier 2020

En cette fin janvier, la musique et les idées sont au cœur de l’agenda de la semaine !

Lundi 27 janvier : Free River au Festival Au Fil des Voix

Le festival revient pour sa treizième édition du 20 janvier au 7 février à Paris (18e arrondissement). Il s’est installé en plein hiver afin que les plus grandes voix du monde puissent nous réchauffer l’âme. Cet événement constitue une véritable plateforme de diffusion.

Aujourd’hui, vers 20 h 30, le festival propose Free River qui est un mélange de musiques jazz, soul, africaine et gospel qui donne un rendu inédit et inattendu pour le plus grand plaisir du public.

Toutes les informations sont à retrouver ici !

La Nuit des idées le 30 janvier

Pour sa cinquième édition, la Nuit des idées, organisée par l’Institut Français, permettra de débattre autour du thème « Être vivant ». La manifestation se tiendra dans plus de 90 pays à travers le monde et plus de mille intervenants de tous horizons – intellectuels, chercheurs, artistes – seront mobilisés sur deux cents événements. Il y aura entre autres : la nouvelle prix Nobel d’économie Esther Duflo, le prix Türing 2019 Yann Le Cun, ou bien encore l’historien Patrick Boucheron … En France, cette célébration nocturne aura notamment lieu à Strasbourg, La Rochelle, Lyon, Paimpol et bien entendu Paris !

Toutes les informations sont à retrouver ici !

30 janvier : Concert de The Jungle Giants au Point Éphémère



Le groupe australien revient sur la scène électro pop avec un nouveau single. Déjà un succès, « Heavy Hearted » vient d’être certifié disque d’or en Australie ce mois-ci. En tournée, ils passent en Europe avant de s’envoler pour les États-Unis, après Amsterdam et avant Londres, ils sont à applaudir, en janvier, à Paris (10e arrondissement) à partir de 20 h.

Plus d’informations ici.

31 janvier : Ider en concert au Point Éphémère

Le duo londonien formé par Megan Markwick et Lily Somerville a fait parler de lui lors de la sortie du premier single « Sorry » ; depuis sa popularité n’a cessé de grimper. Ider propose ballades musicales électro-pop aux influences aussi variées que les Beatles, Beyoncé ou bien encore Nina Simone. Après leur tournée aux États-Unis, les deux chanteuses accompagnées de leurs deux musiciens sont de passage sur le vieux continent. Avant de retourner chanter en Grande-Bretagne. Après Amsterdam et avant de rejoindre la Belgique, le duo est à applaudir à Paris (10e arrondissement) à partir de 20 h.

Plus d’informations ici.

Festival Closer Music du 31 janvier au 2 février

Initié l’an passé, le festival revient pour sa deuxième édition ! Toujours sous l’impulsion d’Etienne Blanchot, il a pour ambition, le temps de trois jours de concerts et de performances, de brouiller les frontières entre expériences sonores et visuelles. Petite nouveauté cette année : en plus des concerts en soirée, une programmation en journée est également prévue. L’événement est à retrouver dans les locaux de Lafayette Anticipations, la fondation d’entreprise Galeries Lafayette à Paris 4.

Plus d’informations ici.

Visuel : © Affiche Les Nuits des idées