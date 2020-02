L’agenda culture de la semaine du 10 février

Cette semaine, les petits comme les grands pourront se régaler avant de se préparer pour la Saint-Valentin ! Et puis, c’est les vacances ! Une semaine échappée de la tempête Ciara qui s’annonce musicale, joueuse, culturelle… il y a de quoi faire !



Alicia McCarthy & Jeffrey Cheung à la Bim Bam Gallery

Voici deux artistes talentueux et engagés qui nous viennent de Californie pour présenter pour la première fois un duo – leur exposition « Ensemble ». Alicia McCarthy s’inspire d’un style de vie qui a épousé le graffiti et la culture de rue, en adoptant une esthétique rustique qu’elle transforme en de magnifiques abstractions colorées. Ses peintures, parfois, rappellent le tissage, utilisant aussi quelques matériaux recyclés. Jeffrey Cheung évolue toute sa vie entre le monde du skate et de l’art – défendant les droits LGBTQ. Ses figures présentent des corps enlacés, un trait à vif et amusant, se rapprochant de l’illustration.

QUAND ? Jusqu’au 16 février 2020 ! OÙ ? Bim Bam Gallery, 48 Rue Chapon, 75003 Paris. Plus d’infos ici

Le festival Télérama Enfants

Pour cette année, le festival a sélectionné treize films et programme de courts métrages (et des meilleurs !) pour les plus petits, à aller voir en famille. Avec le pass, la séance sera à 3,50€ pour tout le monde ! Les deux cent salles de cinéma adhérentes à l’AFCAE proposeront aussi des animations autours des films présentés.

Mais ce n’est pas tout ! Il y aura aussi trois avant premières : Les Nouvelles Aventures de Rita et Machin, de Pon Kozutsumi et Jun Takagi, qui sortira en février; Les Petits Contes de la nuit, un programme de courts métrages, et Le prince serpent, qui seront dans les salles en mars.

QUAND ? Du 12 février au 3 mars 2020.

OÙ ? Salles diverses ! Plus d’infos ici.

La Saint-Valentin… au musée de la Vie Romantique !

Pour la Saint-Valentin, le musée de la Vie Romantique nous réservait une belle surprise en inaugurant sa nouvelle exposition, Cœurs. Ce 14 février 2020, l’entrée est gratuite : c’est l’occasion de faire une jolie sortie entre amoureux au milieu des œuvres de trente artistes contemporains autour de la représentation du cœur comme expression du sentiment amoureux !

QUAND ? Du 14 février au 12 juillet 2020.

OÙ ? Musée de la Vie Romantique, Hotel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal, 75009 Paris.

Jeu vidéo et graphisme avec Dreams

Pour célébrer la sortie de Dreams, jeu vidéo disponible sur PlayStation 4, Sony Interactive Entertainment France consacre une exposition à cet opus vidéoludique des plus curieux. C’est une exposition interactive qui propose aux gamers et autres visiteurs de découvrir quelques-unes des meilleures créations réalisées par les joueurs du monde entier. Il y aura aussi quatre créations originale, conçues par des artistes. C’est l’occasion de découvrir le jeu et l’envers de son décor avant qu’il sorte pour de bon le 14 février 2020 !

QUAND ? Du 12 au 16 février.

OÙ ? Espace Léon Coeur Marais, 3 Rue Portefoin, 75003 Paris.

Christian Boltanski en présence au Centre Pompidou

A l’occasion de sa rétrospective « Faire son temps », Christian Boltanski, Bernard Blistène (directeur du Musée national d’art moderne) et Yves Le Fur (conservateur général du patrimoine, directeur du patrimoine et des collections au musée du quai Branly – Jacques Chirac) s’intéressent au temps long et mémoriel du musée, de son histoire et de son imaginaire.

QUAND ? Le 12 février à 19H.

OÙ ? Centre Pompidou, Niveau 4, Paris.

Plus d’infos i ci

Le supermarché des images au Jeu de Paume

Nous vivons dans une monde où le visible prend beaucoup de place : sur les écrans en tout genre, sur les réseaux sociaux, dans l’art… les images sont partout ! L’exposition invite ainsi des artistes qui portent tous un regard critiques sur ces phénomènes et se demandent comment les contrôler, comment les stocker et gérer leurs échanges, tout en interrogeant le rapport économique de l’art, notion de plus en plus complexe. QUAND ? Du 11 février au 7 juin 2020. OÙ ? Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, 75008 Paris. Plus d’infos ici. Le festival littéraire Tandem-Nevers

C’est la septième édition du fabuleux festival littéraire qui donne la possibilité à la littérature, le temps d’une semaine, d’être un art vivant ! Des lectures, des performances, des ateliers – et des ateliers BD -, de la musique… on peut y aller en famille, il y a plein de choses à faire et à découvrir !

QUAND ? Du 13 au 16 février 2020.

OÙ ? La Maison (anciennement MCNA), 2 boulevard de Coubertin, 58000 Nevers, à la médiathèque et auditorium Jean-Jaurès à Nervers aussi, ou encore au Théâtre Municipal de Nevers.

Soirée exeptionnelle au Ground Control

En partenariat avec Arte, Ground Control repense ses espaces pour accueillir trois concerts exclusifs et un plateau-débat durant lequel le producteur Tanguy Destable et une série d’intervenant·e·s interrogeront les artistes sur leurs parcours, leurs combats et leur vision du futur des femmes dans l’industrie musicale. Et qui seront ces artistes ? Selah Sue, Anna Calvi et Sisanda Myataza (avec son groupe Songø, qui nous viennent d’Afrique du Sud) !

Et c’est gratuit !

QUAND ? Le 11 février de 18H30 à 22H30.

OÙ ? Ground Control, 81 Rue du Charolais, 75012 Paris.

Miro Shot live, premier concert à Paris

Après le succès phénoménal de son premier groupe Breton, le chanteur et leader charismatique Roman Rappak revient avec son nouveau projet, Miro Shot. Avec l’un des garçons des plus prolifiques de l’époque et son indie pop rock caractéristique, on peut s’attendre à des effets visuels immersifs et à une expérience inédite et sensorielle de la musique !

QUAND ? Le 11 février 2020.

OÙ ? Au 1999, 127 Rue Saint-Maur, 75011 Paris.

Plus d’infos ici !

Clôture du festival Antigel à Genève

Le festival Antigel de Genève proposait une programmation de concerts et de performances audacieuses ! En invitant des artistes inclassables et multigenres, il encourage les nouveaux talents tout en invitant plusieurs légendes de la musique… et pour finir cette belle aventure, seront présent·e·s cette semaine la Cie Coccon Dance, Bruno Beltraõ, Jeff Mills et Tony Allen, et bien d’autres encore – et se clôturera avec un concert inédit des pionniers de la musique électronique, Kraftwerk 3-D !

QUAND ? Jusqu’au 15 février.

OÙ ? Genève, plus d’infos ici

Bonne semaine !

Visuels :Image d’en-tête : affiche du Tandem-Nevers / Imgae Bim Bam Gallery : ©Bim Bam Gallery